Das erste Derby der Saison: Sülbeck/Immensen empfängt Eintracht Northeim II

Von: Marco Washausen

Eine unglückliche Heimniederlage kassierte die SG Denkershausen/L. zum Auftakt gegen Bergdörfer. Hier (von links) Arne Nickel, Marvin Müller, Marcel Braun und Andreas Lattner. Es folgte ein Sieg bei der SG Werratal. Am Sonntag soll nun gegen Grone der erste Heimerfolg her. © Kaja Schirmacher

Das erste Derby der noch jungen Saison gibt es an diesem Wochenende in der Fußball-Bezirksliga. Northeims U23 tritt am Sonntag in Sülbeck an. Denkershausen/L., Einbeck und auch Dassel dürfen daheim ran.

FC Sülbeck/I. - Eintracht Northeim II (So. 15 Uhr). So richtig rund läuft es bei beiden Mannschaften noch nicht. Der Unterschied: Die Sülbecker haben nach zwei Partien vier Punkte auf dem Konto, die Northeimer warten dagegen auch nach 180 Minuten noch immer auf den ersten Zähler und sogar das erste Tor. „Die letzten Spiele waren sehr zäh. Viele Spieler haben aus unterschiedlichen Gründen gefehlt und wir haben jede Partie mit einer anderen Startelf bestritten. Trotzdem haben wir durchweg positive Ergebnisse erzielt. Das stärkt uns natürlich den Rücken. Dieses Gefühl wollen wir auch ins Derby gegen Northeim mitnehmen. Die teils schweren Verletzungen der letzten Wochen waren natürlich ein harter Schlag. Unser dünner Kader wird dadurch noch mehr strapaziert. Aber wir sind eine eingeschworene Truppe und lassen uns dadurch nicht aus der Bahn werfen“, sagt Sülbecks Sören Neumann.

Die Eintracht hatte zum Auftakt beim SV Rotenberg einen schweren Stand (0:4), bewies aber zuletzt gegen die favorisierten Bovender (0:1) schon ansteigende Form. Vielleicht platzt der Knoten im Derby am Sonntag.

SG Denkershausen/Lagershausen - FC Grone (So. 15 Uhr). Die Gastgeber gehen optimistisch in das Heimspiel und wollen den Schwung des Auswärtssieges bei der SG Werratal mitnehmen. Dort waren Marcel Kehr und Luca Macke die entscheidenden Akteure, die das 0:1 in einen 3:1-Sieg drehten. Noah Ellies, der zwei Spiele aussetzen musste, hat wieder trainiert und kehrt zum Team zurück. Sein Heimdebüt könnte Neuzugang Aleksander Lasek feiern. Der gehörte gegen Bergdörfer bereits zum Kader, blieb aber ohne Einsatz. In Hedemünden durfte er bereits rund 30 Minuten ran.

SVG Einbeck - SG Lenglern (So. 15 Uhr). Mit vier Punkten aus zwei Spielen sind die Einbecker gut in die Saison gestartet. Es war aber sogar mehr drin. Am Donnerstag hatte das Team von Trainer Adamek die Werrataler im Griff, holte sie aber durch unnötige Fehler zurück ins Spiel und musste sich mit einem Remis begnügen. Lenglern hat mit dem 2:1 bei Dassel/S. erst eine Partie hinter sich. Vorerst fehlen dürfte den Gastgebern Tim Valenta, der zuletzt mit einer Knieverletzung vorzeitig vom Feld musste.

SG Dassel/S. - SCW Göttingen (So. 15 Uhr). Bisher läuft die Saison noch nicht, wie sich das Spielertrainer Kevin Mundt vorgestellt hat. Ernüchternd war das jüngste 1:5 in Osterode, als die SG nur mit ganz dünnem Kader antreten konnte. Vielleicht gelingt gegen den SCW die Kehrtwende, den man in der vergangenen Saison daheim 3:0 besiegte. (Marco Washausen)