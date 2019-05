Pleiten für Göttinger Klubs: Oben wie unten bleibt es spannend

Fußball-Bezirksliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD Traf zum 2:4 für die SG: Lenglerns Yusuf Beyazit (blauer Dress) im Laufduell mit Petershüttes Patrick Gemende (links). © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Die Spannung bleibt der Fußball-Bezirksliga 4 oben wie unten erhalten: Drei Runden vor dem Saisonende liefern sich an der Tabellenspitze die SG Bergdörfer (4:0 in Denkershausen) und TuSpo Petershütte (6:2 in Lenglern) ein Kopf-an-Kopf-Rennen.