Rafael gegen Patrick! Duell der Sieghan-Brüder am Sonntag

Northeim – Zum Bruderduell Sieghan gegen Sieghan könnte es am Sonntag beim Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen der SG Denkershausen/Lagershausen und dem FC Sülbeck/Immensen kommen. Der SSV Nörten-Hardenberg hat Nachbar Bovenden zu Besuch. Eintracht Northeim II misst sich mit Tabellenführer SG Bergdörfer.

SG Denkershausen/L. - FC Sülbeck/Immensen (So. 15 Uhr). Während bei den Gastgebern Rafael Sieghan im Mittelfeld eine feste Größe ist, fiel dessen auf Seiten der Sülbecker spielender Bruder Patrick zuletzt mit einem Muskelfaserriss aus. Inzwischen ist der über Göttingen 05 wieder nach Sülbeck zurückgekehrte Patrick Sieghan wieder im Training, sodass zumindest ein Kurzeinsatz möglich scheint. „Ich hoffe sehr, dass es klappt. Ich versuche, mich in jeder Trainingseinheit etwas zu steigern, aber ob es bis Sonntag reicht, ist schwer zu sagen. Es wäre schon eine schöne Sache, gegen Rafael zu spielen. Bisher haben wir immer gemeinsam auf dem Platz gestanden, aber nie als Gegner“, sagt Patrick Sieghan.

Mit Kevin Grobecker kehrt ein Ex-Denkershäuser am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte zurück. Fehlen werden den Gästen die verletzten Rene Pach und Yurgen Salfeld. Tim Grobecker, Kevin Mundt und Frederik Papenberg haben dagegen signalisiert, einsatzbereit zu sein. Denkershausen muss längerfristig auf den am Knie verletzten Marvin Müller verzichten.

Ein besonderes Duell ist das Derby auch für FC-Trainer Markus Schnepel, der in unmittelbarer Nähe zum Denkershäuser Sportplatz wohnt. „Ich freue mich auf dieses Auswärtsspiel, zu dem ich eine kürzere Anreise als bei einem Heimspiel habe.“

SSV Nörten-Hardenberg - Bovender SV (So. 15 Uhr). Die Nörtener haben ein großes Ziel: Die Form vom 12:1-Kantersieg vom letzten Sonntag beim SV Rotenberg mit ins Derby nehmen! Nachdem der SSV nämlich jüngst Werratal mit 15:3 vom Platz gefegt hatte, folgten zwei weniger erfolgreichere Spiele. Das soll sich nicht wiederholen. Bovenden, zuletzt 1:1 in Northeim, hat auch nur zwei Zähler weniger als die Gastgeber.

Eintracht Northeim II - SG Bergdörfer (Fr. 19 Uhr). Zu den Zuschauern am Rhumekanal dürfte Simon Schneegans gehören, der mittlerweile die Northeimer Oberligakicker trainiert, mit Bergdörfer aber vergangene Serie noch Bezirksligameister wurde. Die Eintracht, die Freitag das zweite von sechs (!) Heimspielen am Stück absolviert, will an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen.

SG Lenglern - SG Dassel/S.(So. 15 Uhr). Maik Heinze und Andre Wedekind sind die Lebensversicherung der Dasseler. Beide trafen bereits fünf Mal. Lenglern ist ein Gegner auf Augenhöhe für den Kreismeister, vergangenen Sonntag überraschte das Team jedoch mit einem 2:1 bei Tabellenführer Bergdörfer.