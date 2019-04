Rein ins nächste Derby! Nörten-Hardenberg empfängt Eintracht Northeim II

Szene aus dem Hinspiel: In Northeim setzte sich Nörten mit Lucas Duymelinck (rechts) gegen die Eintracht mit Linus Szagun (Mitte) und Frederik Goddon 2:1 durch. F

Northeim – Der SSV Nörten-Hardenberg bleibt im Derby-Rhythmus. Am Maifeiertag ist der Tabellendritte der Fußball-Bezirksliga Gastgeber für Eintracht Northeim II. Denkershausen spielt Dienstag.

SSV Nörten-Hardenberg - Eintracht Northeim II(2:1/Mi. 15 Uhr). 2:7, 5:1, 1:5 - Die drei jüngsten Ergebnisse zeigen, welches Wechselbad der Gefühle die SSV-Kicker derzeit begleitet. Zwar haben die in der Hinrunde noch an die Tür der Landesliga klopfenden Nörtener ihre gute Form nicht über die Winterpause retten können, doch ursächlich für den Abwärtstrend ist die Personalnot. Trainer Jan Diederich richtet dennoch den Blick nach vorn. „Die Mannschaft hat sich gegen Sülbeck in dieser Formation bravourös geschlagen. Das ist ein positives Zeichen. Dass die Sülbecker den Derbysieg feiern durften, hatten sie vor allem Torwart Lesch zu verdanken“, sagt Diederich rückblickend. Nachdem Sonntag auch Engelhardt, Grube-Koch und Luca Armbrecht passen mussten, fällt jetzt noch der schon verletzt ins Spiel gegangene Dennis Zeibig (fünfte Gelbe) aus.

Informiert über den Personalnotstand der Nörtener ist auch Eintracht-Co-Trainer Jan Patric Ziegler. „Das ist für uns kein Grund, den Gegner zu unterschätzen. Auf dem Platz läuft manches anders.“ Das wissen die Northeimer beispielsweise aus ihrem Offensivbereich, in dem gegen Gimte reihenweise beste Chancen ausgelassen wurden. Da gibt es also nach wie vor viel Luft nach oben.

SV Groß Ellershausen/Hetj. - SG Denkershausen (Hinspiel 0:3/Di. 18.45 Uhr). In den entscheidenden Situationen war den Denkershäusern am Sonntag anzumerken, dass Sparta über die größere Erfahrung verfügt (2:3). „An unserer Mannschaftsleistung gab es aber nichts zu kritisieren. Nun müssen wir eben in Ellershausen etwas mitnehmen“, sagt Trainer Marcel Braun. Gesperrt fehlen wird Rafael Sieghan (fünfte Gelbe).

FC Sülbeck/Immensen - SG Lenglern (2:3/Mi. 15 Uhr). Der FC hat im Saisonendspurt mit vier Heimspielen (darunter gegen Petershütte) alle Optionen, seine Vorjahresplatzierung zu bestätigen oder sogar zu verbessern. Ein Garant für den Höhenflug ist Kevin Mundt (18 Tore). „Wir machen uns keinen Druck, sondern arbeiten konzentriert weiter“, sagt Trainer Markus Schnepel. Gegen Lenglern, das Sonntag 0:4 gegen Bovenden verlor, haben die Gastgeber etwas gutzumachen. osx