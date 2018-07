Saisonvorbereitung: Fußball-Bezirksligist Tuspo Gimte startet mit jungen Spielern

Gimte. Fußball-Bezirksligist Tuspo Weser Gimte startet in diesen Tagen in die Saisonvorbereitung. Trainer Matthias Weise steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn nach den Abgängen von letzten Endes sieben Spielern ist eine Art Neuaufbau unumgänglich.

„Diese Mannschaft benötigt Zeit und die Unterstützung unserer Zuschauer“, wirbt Weise auch bei den Fans um das Erkennen der neuen Situation. Die dürfte so aussehen, dass es für den Tuspo erstmals in der Ära Weise in allererster Linie um den Klassenerhalt gehen wird. Weise ist aber vom Talent der vielen Eigengewächse überzeugt und meint: „Ein Neuaufbau kann auch viel Positives bringen. Aber auf jeden Fall müssen alle verstehen, dass es bei uns nur über den Mannschaftsgeist funktionieren kann.“

Der siebte Abgang heißt übrigens Luca Andrecht. Der Defensivspieler ist zur SG Reinhardshagen gewechselt. Wirklich aufregen konnte das Weise nicht mehr. Schließlich hatte er zuvor schon genügend schlechte Nachrichten verschmerzen müssen. Ebenfalls nicht mehr beim Tuspo sind Kai Armbrust, Leon Fromm (beide SG Werratal), Torhüter Max Zunker (Oberligist FSC Lohfelden), Njegos Despotovic (OSC Vellmar), Berkay Gökceoglu und Emre Akman (beide TSV Rothwesten).

Zehn Zugänge im Training

Beim Training auf dem Sportplatz der Polizeischule konnte Weise am Dienstagabend zehn Neuzugänge und Rückkehrer begrüßen. Dazu gehörte das Torhütergespann, das Erfahrung mit jugendlichem Drang kombiniert: Daniel Hartje (Rückkehrer aus Dransfeld) und Niklas Görg (SG Werratal).

Bei den Feldspielern setzt man nicht zuletzt auf Akteure aus dem eigenen Nachwuchs. Nach einem Jahr Pause sind Lennart Maar, Jannik Drüke und Kilian Stracke zurück in Gimte. Robin Blumenstein und Meldin Raza gehörten vor einigen Wochen noch zur Bezirksliga-A-Jugend. Leon Heßke spielte in der vergangenen Saison meistens in der Werrataler Zweiten. Der Ziegenhagener Lucas Kraft hofft genauso auf den nächsten Schritt nach vorn wie Ömer Terzi, der von Türkgücü kam. Außer Hartje und Kraft ist keiner älter als 20 Jahre. Hinzu kommen mit Christopher Hayn und Phillip Kujawski zwei Spieler aus der eigenen Zweiten, die eine neue Chance im Bezirksligateam erhalten sollen.

Im Kader dürften mehrere Spieler stehen, die sich erst für die Bezirksliga empfehlen müssen. Insofern könnte die Auswahl von Matthias Weise, der die Hoffnung auf weitere Zugänge noch nicht aufgegeben hat, letztlich begrenzt sein. Besonders im Sturm fehlen gelernte Kräfte, sind bislang nur Nils Quentin und Nachwuchsmann Robin Blumenstein fest eingeplant. „Eventuell müssen wir in diesem Bereich umdenken, sodass dort Spieler auftauchen werden, die bislang nicht im Sturm standen“, meint Weise. So könnten beispielsweise Dennis Behrens oder Ervin Glogic um eine Position nach vorn rücken.

Angesichts der Überzahl von Defensivspielern im Kader müssen alle an ihrer Flexibilität arbeiten und vor allem in voll mitziehen. Diese hält nur zwei Testspiele bereit: am Freitag in Westuffeln (19 Uhr) und am 20. Juli gegen den KSV Hessen II. Unglücklich verlief die Auslosung zum Bezirkspokal am 29. Juli. Dann gastieren die Gimter genauso bei Sparta Göttingen wie eine Woche später zum Auftakt der neuen Saison.