Sechs Tore, aber kein Sieger im Derby - Eintracht Northeim II und Dassel spielen 3:3

Denkershausen unterliegt mit 3:4 gegen den FC Gleichen

+ © Ottmar Schirmacher Kein Foul! Dassels Hendrik Schwerdtfeger trennt den Northeimer Maximilian Meyer (auch wenn es nicht so aussieht) fair vom Ball. Links Keeper Jonas Schnepel. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Mit der 3:4-Heimniederlage am Sonntag gegen den FC Gleichen hält der Abwärtstrend der SG Denkershausen/L. in der Fußball-Bezirksliga an. Das angesetzte Spitzenspiel des Tabellenführers SSV Nörten-Hardenberg bei Verfolger SG Bergdörfer fiel aus, weil der Rasenplatz in Brochthausen nicht bespielbar war. Die SG Dassel/Sievershausen entführte mit dem 3:3 bei Eintracht Northeim II einen Punkt.