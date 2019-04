Seit elf Partien unbesiegt! Sülbecks Serie soll gegen Osterode halten

Schlüsselspiel am Freitag in der Fußball-Bezirksliga für den SSV Nörten-Hardenberg: Gegen Sparta Göttingen wird sich zeigen, wohin der Weg für die Schwarz-Gelben führt. Denkershausen empfängt Lenglern.

SSV Nörten-Hardenberg - Sparta Göttingen (Hinspiel 1:0/Fr. 18.30 Uhr). Trainer Jan Diederich ist derzeit nicht zu beneiden. Neben den Personalsorgen scheint die Mannschaft momentan in einem kleinen Tief. So gerät die mögliche Meisterschaft in Gefahr. „Trainingsleistung und Beteiligung sind in Ordnung. Doch irgendwie wirkt alles wie blockiert. Von unbedingtem Siegeswillen ist derzeit nichts zu spüren.“ War der ohnehin kleine Kader durch die Verletzungen von Pomper und Keseling bereits reduziert, wachsen mit den Ausfällen von Crespo (Zerrung) und Torhüter Hillemann, wegen dessen roter Karte in Einbeck, die Sorgen. „Wer gegen Sparta im Tor steht, weiß ich noch nicht“, sagt Diederich. Immerhin steht Jannik Casal Wienecke wieder zur Verfügung. Spartas Erfolgsserie wurde vergangenen Sonntag von Petershütte mit 3:1 gestoppt.

SG Denkershausen - SG Lenglern (2:1/Fr. 18.30 Uhr). „Wir gehen mit breiter Brust in die Begegnung“, sagt Spielertrainer Marcel Braun. Manifestiert wird dies durch den starken siebten Platz. Nico Hildebrandt und Dennis Ippensen kehren in den Kader zurück, dafür fehlen Konstantin Kremer, Kevin Höß, Frederick Braun und Tarek Omayrat. Mit einem Sieg will die Heimelf Trainer Robin Bilbeber ein nachträgliches Geschenk zum 31. Geburtstag (Donnerstag) machen.

Ihren Doppeleinsatz in der Fußball-Bezirksliga an diesem Wochenende beschließen der SSV Nörten-Hardenberg (beim SV Groß Ellershausen/H.) und die SG Denkershausen (bei Tuspo Weser Gimte) am Sonntag jeweils auf fremden Plätzen. Einbeck steht bei Spitzenreiter Bergdörfer vor einer ganz hohen Hürde.

SV Groß Ellershausen/H. - SSV Nörten-Hardenberg (0:2/So. 15 Uhr). Erst mal müssen die Nörtener die schwere Partie am Freitag gegen Sparta überstehen. Neben dem Wunsch auf ein erfolgreiches Abschneiden, hofft man beim SSV, von weiteren Verletzungen verschont zu bleiben. In der Offensive macht sich besonders das Fehlen von Duymelinck bemerkbar, der aus dienstlichen Gründen nicht zur Verfügung steht. Auf Hilfe aus der 2. Mannschaft kann Trainer Diederich kaum setzen. Auch die ist personell am Limit.

Tuspo Weser Gimte - SG Denkershausen (1:3/So. 15 Uhr). Tabellarisch betrachtet steht die SG vor einer Pflichtaufgabe. Dennoch warnt Trainer Marcel Braun davor, das Schlusslicht zu unterschätzen. „Im Hinspiel war Gimte ein starker Gegner. Die werden alle Kräfte mobilisieren“, sagt Braun, der aus privaten Gründen nicht dabei ist.

FC Grone - Eintracht Northeim II (4:3/So. 15 Uhr). Die jüngste Bilanz der Eintracht (fünf Siege, drei Remis, zwei Niederlagen) zeugt von einem intakten Team. „Luft nach oben ist immer, aber die jungen Spieler dürfen auch mal Fehler machen“, sagt Co-Trainer Patric Ziegler. Der hofft, dass er mit seiner Mannschaft Denkershausen (2:0) und Sülbeck (5:0) nacheifern kann, die zuletzt beide gegen Grone gewannen.

FC Sülbeck/Immensen - Dostluk Spor Osterode (2:1/So. 15 Uhr). Seinen Kurzurlaub hatte FC-Trainer Markus Schnepel gut terminiert, denn kurioserweise verpasste er kein Spiel. Allerdings konnte man zuletzt nicht damit rechnen, dass Bremke bei bestem Fußballwetter absagen würde. Gegen Osterode ist der Coach wieder an Bord. Florian Papenberg ist zudem zurück im Training. Für die Heimelf geht es darum, ihre Serie von elf Spielen ohne Niederlage fortzusetzen.

SG Bergdörfer - SVG Einbeck (2:0/So. 15 Uhr). „Ich habe meinem Nörtener Kollegen Diederich gesagt, dass wir gegen den neuen Tabellenführer auch gewinnen wollen. Wir brauchen die drei Punkte dringend“, berichtet SVG-Trainer Rüdiger Schulz nach dem 1:0-Sieg gegen den SSV. Damit geht es nun in Fuhrbach erneut gegen einen Spitzenreiter. Bergdörfer eroberte vergangenen Sonntag mit dem 4:1-Erfolg gegen Bovenden den Platz an der Sonne. Bei der SG will sich Simon Schneegans, der künftige Trainer von Eintracht Northeim, keinen Patzer mit seinem Team erlauben. osx