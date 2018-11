Selbst ein Punktgewinn bei Spitzenreiter SSV Nörten bringt Gimter nicht voran

Nörten-Hardenberg. In der Fußball-Bezirksliga hat sich der TuSpo Weser Gimte mit einer mehr als respektablen Leistung in die Winterpause verabschiedet. Bei Spitzenreiter SSV Nörten-Hardenberg holte das Team beim 0:0 einen unerwarteten Punkt.

Im Abschiedsspiel von Bernd Abeln, der aus beruflichen Gründen den TuSpo Weser verlässt und der noch einmal seine herausragende Form der vergangenen Wochen bestätigte, zeigten die Gimter von Beginn an, dass sie nicht nach Nörten-Hardenberg gekommen waren, um dort einfach so die Punkte abzuliefern. Mit einer gute stehenden Vierer-Abwehrkette sowie einem Fünfer-Mittelfeld, in dem Routinier Ervin Glogic die Rolle des Spielmachers übernahm und Lukas Bock als einzige Spitze machten die Gäste die Räume so eng, dass der Favorit Schwierigkeiten hatte, sein Spiel aufzuziehen und seine beiden gefährliche Spitzen Lucas Duymelinck und Robert Crespo in Szene zu setzen. Nur einmal konnte Duymelinck seine Klasse unter Beweis stellen, als er sich auf der linken Seite gegen zwei Bewacher durchsetzte, dann aber – allein aufs Tor zugehend – an TuSpo-Keeper Daniel Hartje scheiterte (10.).

Was die Zahl der guten Chancen anging, hatten die Gimter im ersten Durchgang sogar ein klares Plus. Allein Kapitän Dennis Behrens hätte zweimal treffen müssen, setzt das Leder aber zunächst nach tollem Zuspiel von Abeln frei stehend über das Tor (16.) und scheiterte anschließend aus fünf Metern ebenfalls frei stehend am gut reagierenden SSV-Schlussmann Hillemann (26.).

Auch im zweiten Durchgang war von einer Überlegenheit des Spitzenreiters nichts, aber auch gar nichts zu spüren. Die Gäste spielten weiter mutig mit, setzten immer wieder Nadelstiche nach vorne und wären nach einer Stunde beinahe belohnt worden. Nachdem Ervin Glogic gesehen hatte, dass Hillemann zu weit vor seinem Kasten stand, strich sein Schuss aus 23 Metern aber knapp über die Querlatte.

Als Schiedsrichter Ole Küllmey (Braunschweig), der im Spielverlauf des Öfteren mit seinen Entscheidungen daneben gelegen hatte, die Partie abpfiff, war die Freude bei der Weise-Elf riesig. Kaufen können sich die Gimter für den Punktegewinn allerdings nichts – im Gegenteil. Durch den völlig unerwarteten 3:2-Erfolg von Mit-Abstiegskonkurrent SV Groß Ellershausen/Hetjershausen gegen Grone wuchs der Rückstand auf das rettende Ufer sogar auf fünf Zähler an.

TuSpo Gimte: Hartje – Wedel, Kilian, Sopko, Terzi – Quentin (78. Dietrich), Stracke, Abeln, Behrens – Glogic – Bock. Tore: Fehlanzeige.