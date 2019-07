SG Lenglern eine Herzensangelegenheit für neuen Trainer Hellmich

Thomas Hellmich wurde erneut für den SG Lenglern verpflichtet - es ist bereits sein fünfter Einsatz für "seinen" Verein.

Göttingen – Na, das war mal ein Auftakt bei der Teamvorstellung von Fußball-Bezirksligist SG Lenglern: „Das ist für mich kein Job – das ist eine Herzensangelegenheit!“ Gut gebrüllt, Thomas Hellmich (64 Jahre jung)! Er ist jetzt bereits zum fünften Mal für „seinen“ Verein tätig. „Wir wollen ohne Schwierigkeiten die Klasse halten“, meinte er bei der Mannschafts-Präsentation.

Hellmichs erneute Verpflichtung als Coach hat natürlich einen Hintergrund. Díe Vertragsverlängerung mit Vorgänger Ercan Beyazit war eigentlich klar, doch dann kam dessen Absage. Wie nebenbei zu hören war unter anderem auch wegen mangelnder Trainingsbeteiligung der Akteure in der vergangenen Saison.

Plötzlich stand die SG „trainerlos“ da, sogar ein Rückzug aus der 7. Liga wurde erwogen. „Wir haben alle Möglichkeiten durchgespielt“, sagt Hellmich, auch 2. Vorsitzender im NFV-Kreis Göttingen-Osterode und auch wohnhaft in Lenglern. Aber man entschied in Lenglern, die Bezirksliga zu halten, obwohl dies vor fünf, sechs Wochen fast unmöglich schien. „Vor fünf Wochen galten wir als erster Absteiger. Doch es gab genug wechselwillige Spieler“, so Hellmich. „Jetzt sind wir nicht chancenlos in der Liga.“ Meister werde man aber wohl sicherlich nicht.

Erstmals war er ab 1.1.1994 in Lenglern tätig, Anfang 2000 wurde er Meister, beim dritten Engagement schaffte er den Klassenerhalt, zuletzt coachte er Lenglern/Harste (1. Kreisklasse).

Zur neuen Serie hat die SG acht Akteure verpflichtet, während ebenso viele gingen. Dahinter steckt auch ein Umbruch. Viele ältere Spieler gingen, junge kamen dazu. Bei der SG meinen viele, die Neuausrichtung hätte schon früher kommen müssen. Den Abgang von Torfabrik Yusuf Beyazit hofft man, kompensieren zu können. „Der hat in sieben Jahren gefühlte 280 Tore für uns geschossen“, lächelte Abteilungsleiter Jens Schiele. Wegen der Verdienste von Yusuf Beyazit, dessen Bruder Özkan (Ötze“) weiter für die SG stürmt, habe man ihm auch die Freigabe für Groß Schneen erteilt.

22 Spieler sind jetzt im Kader, von denen man hofft, dass es auch menschlich passt. Man halte die Augen nach weiteren Verpflichtungen aber natürlich offen.

Und wie will Hellmich nun spielen lassen? „Ich bin nicht Pep Guardiola“, meint er süffisant, spricht aber dann von „so offensiv wie möglich“. Und nimmt dann doch eine Anleihe bei einem großen alten Coach der Branche: „Kontrollierte Offensive“ ist angesagt. Wer das gesagt hat? Otto Rehhagel bekanntermaßen. Der wird am 9. August 81. haz/gsd