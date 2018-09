SG Lenglern, FC Grone, Bovender SV, Sparta Göttingen: Viermal Unentschieden

Fußball-Bezirksliga 4

+ © Hubert Jelinek/gsd Schneidige Grätsche: Ellershausens Max Engel (am Boden) gegen Lenglerns Johannes Schweiger. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen. Das Göttinger Bezirksliga-Sextett blieb an diesem Wochenende komplett sieglos, verlor aber auch kein einziges Mal: Die beiden Derbys in Grone und Groß Ellershausen endeten ebenso remis wie das Gastspiel von Sparta Göttingen am Rattwerder und das Heimspiel der Bremker gegen die SVG Einbeck.