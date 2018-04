SG Werratal enttäuscht: 0:2-Pleite beim Schlusslicht SV Rotenburg

Rhumspringe. Nichts wurde es mit dem erhofften Befreiungssschlag für die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal. Ganz im Gegenteil!

Nach der 0:2 (0:1)-Pleite bei Schlusslicht SV Rotenberg werden die Sorgenfalten beim Tabellenvierzehnten immer größer.

„Das war das mit Abstand schlechteste Spiel seit ich hier Trainer bin“, sprach Alexander Winter von einer „indiskutablen Vorstellung“ seiner Mannschaft. Bis auf Torwart Fabian Rippe, der als einziger Spieler Normalform gezeigt und mit mehreren Glanztaten eine noch höhere Niederlage verhindert habe, hätten alle Spieler die nötige Einstellung vermissen lassen. „Das war eine völlig verdiente Niederlage ohne jegliches Zweikampfverhalten“, schimpfte Winter.

Ähnlicher Kader wie beim vergangenen Spiel

Am Kader kann es nicht gelegen haben, denn der war nahezu identisch wie am Sonntag beim 2:1-Erfolg in Bilshausen, als der SG-Coach sein Team noch über den grünen Klee gelobt hatte.

Lediglich auf zwei Positionen hatte Winter umstellen müssen: Für den verhinderten Dominik Rudolph war Bahattin Savran in die Startelf gerückt und für den erkrankten André Thüne spielte Fabian Winter. Und zunächst sah es auch so aus, als könnten die Werrataler an das Bilshausen-Spiel anknüpfen und die schon zuvor gezeigte Berg- und Talfahrt stoppen.

Partie war schon vorzeitig gelaufen

Bereits nach fünf Minuten hatte Julian Minde, der schon am Sonntag das 1:0 erzielt hatte, erneut den Führungstreffer auf dem Fuß, vergab die Chance aber. Als sich die Werrataler Hintermannschaft eine Viertelstunde später überlaufen ließ und Vito Galluzzi für das Tabellenschlusslicht traf, glaubten wohl einige der mitgereisten SG-Fans, dass ihr Team diesen Rückstand noch umbiegen würde.

Immerhin waren die Rotenberger zuletzt mit einer 0:7-Klatsche im Gepäck aus Sülbeck abgereist. Doch es kam viel zu wenig von den Gästen, die mehr mit sich selbst beschäftigt waren als sich aufs Spiel zu konzentrieren. Und als Maximilian Maretschke ein Viertelstunde vor Schluss einen Konter zum 2:0 abschloss, war die Partie schon vorzeitig gelaufen.

SG Werratal: Rippe – Waldeck, Dittrich, Winter, Savran – Berthold (46. Bornemann), Glatter, Köhler, Hofheinz (46. Bülte) – Minde, Wallner.

Tore: 1:0 Galluzzi (22.), 2:0 Maretschke (78.).

Nächstes Spiel gegen Northeim

Am Sonntag haben die Werrataler bereits Gelegenheit, die Rotenberg-Scharte wieder auszubügeln. Dafür muss ab 15 Uhr im Heimspiel gegen die Northeimer Reserve, die zuletzt fünfmal in Folge nicht gewonnen hat und inzwischen selbst mit Abstiegssorgen kämpft, zwingend ein Sieg her. „Die Spieler müssen endlich merken, dass sie um den Klassenerhalt spielen“, fordert Alexander Winter „unbedingten Einsatz- und Siegeswillen“ von seinen Jungs.