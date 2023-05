SG Werratal: Alles in trockenen Tüchern

Von: Per Schröter

Jonas Winter SG Werratal © Schröter, Per

Seesen – Mit einem souveränen 8:1 (3:0)-Auswärtssieg beim Tabellenletzten FC RW Rhüden haben die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal vier Spieltage vor Saisonschluss auch rechnerisch den Klassenerhalt abgesichert.

„Dieses Spiel war nach einer Viertelstunde bereits gelaufen“, berichtete SG-Trainer Matthias Weise. Zu diesem Zeitpunkt führte seine Mannschaft nach einem schönen 16m-Schuss von Jonas Winter (2.) und einen ebenfalls sehenswerten Treffer von Maik Hildebrand (15.) bereits mit 2:0.

Gegen einen an diesem Nachmittag offensichtlich völlig überforderten Gegner, der nicht von ungefähr nur fünf Zähler aus den bisherigen 27 Saisonspielen holen konnte, hatte Weise trotz zahlreicher kurzfristiger Ausfälle (unter anderem fehlten Dominik Wallner, Hendrik Suslik und Lukas Guthardt) von Beginn an mit einem offensiven 4-3-3-System spielen lassen. „Wir haben uns so viele Chancen erarbeitet, dass die Partie auch gut und gerne zweistellig hätte ausgehen können“, so der Coach. „Leider haben wir aber wieder einmal viel zu viele Chancen liegenlassen“, war er trotz des klaren Resultats nicht hundertprozentig zufrieden.

SG Werratal: Schmand - Schmauch, Wasmuth, Heritz, Guthardt (71. Guthardt) - Rühl (77. Spyra), Glatter (83. Hartje), Hildebrand - Dal (71. Alt), Camara, Winter. Tore: 0:1 Winter (2.), 0:2 Hildebrand (15.), 0:3 Heritz (37.), 0:4 Hildebrand (52.), 0:5 Camara (55.), 0:6 Winter (60.), 1:6 Dech (62.), 1:7 Dal (69.), 1:8 Winter (84.). (Per Schröter)