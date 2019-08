SG Werratal vor erstem Heimspiel nach dem Aufstieg

Hedemünden – Zum ersten Heimspiel der neuen Saison empfangen die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal am Mittwoch die Oberliga-Reserve des FC Eintracht Northeim (Anpfiff in Hedemünden: 19 Uhr).

Gerade mal zwei Tage ist es her, dass der ambitionierte Aufsteiger mit einem 4:3-Auswärtssieg beim VfR Dostluk Osterode einen geglückten Saisonauftakt hingelegt hat. Die Art und Weise, wie dieser Last-Minute-Sieg zustande kam, schmeckte Trainer Alexander Winter aber nicht wirklich. „Die Einstellung des einen oder anderen Spielers hat mir nicht gepasst“, meint Winter, der nicht zuletzt deshalb auch mehrere Änderungen in der Startformation vornehmen will. Diese Änderungen könnten allein deshalb schon nötig werden, weil hinter den Einsätzen von Mirko Wasmuth und Neuzugang Maik Hildebrand Fragezeichen stehen. Wasmuth musste in Osterode nach einem Pressschlag verletzt ausgewechselt werden und Hildebrand zog sich in der Schlussphase eine Blessur an der Schulter zu. „Über unseren Gegner lässt sich noch gar nichts sagen, zumal die Northeimer am Sonntag noch spielfrei waren“, sagt Winter. In der vergangenen Saison wurde die FC-Reserve am Ende Zehnter, spielte jedoch eine starke Rückrunde und sicherte sich in der entsprechenden Tabelle mit 24 Zählern den fünften Platz.

„Unterschätzen werden die Northeim uns auf gar keinen Fall“, sagt Winter, der nur allzu gerne mit zwei Siegen in die Saison starten würde. Die Tatsache, dass die Werrataler in diesem Fall zumindest bis zum Sonntag die Führung in der Tabelle übernehmen würden, dürfte für seine Spieler Motivation genug sein.