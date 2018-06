SG Werratal darf wieder auf den Klassenerhalt hoffen

Lippoldshausen. Ihren zweiten Sieg in Folge und einen überlebenswichtigen obendrein feierten die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal am Sonntag mit dem 2:0 (1:0) gegen die SG Bergdörfer.

Nur zwei Tage nach dem etwas überraschenden 3:0-Derbyerfolg über den TuSpo Weser Gimte knüpften die Werrataler auf dem holperigen Platz in Lippoldshausen (dort fand das Spiel im Rahmen der Sportwoche des örtlichen Sportvereins statt) vor allem kämpferisch an die gute Vorstellung an und waren dem Tabellenfünften von Beginn an ein gleichwertiger Gegner. Torchancen blieben zunächst zwar Mangelware, aber hinten ließen die Gastgeber auch nichts anbrennen.

Das 1:0 fiel dann wie aus dem Nichts. Nach einem von Dominik Wallner getretenen Eckstoß wurde ein Schuss von Tom Bornemann zwar zunächst abgeblockt, doch Marc Glatter stand goldrichtig (wenn auch etwas abseitsverdächtig) und staubte ab (17.).

Nachdem Wallner fünf Minuten später nach einem tollen Steilpass von Frederik Köhler die große Chance zum 2:0 ausgelassen hatte und man mit dem knappsten aller Vorsprünge in die Kabine gegangen war, befürchteten viele, dass die Mannschaft im zweiten Durchgang einbrechen könnte. Doch das geschah nicht – ganz im Gegenteil! Die Gastgeber machten Druck, erspielten sich mehrere Chancen und wurden schließlich belohnt. Ein durchaus haltbarer 18m-Schuss von Köhler rutschte Gästekeeper Otto durch die Hände, was die zahlreichen Werratal-Anhänger zu wahren Jubelstürmen trieb. Und nachdem die Platzherren dann trotz nachlassender Kräfte auch noch die Schlussphase schadlos überstanden hatten, war es geschafft.

Durch diesen Sieg hat sich die Situation im Abstiegskampf noch weiter zugespitzt. Durch die Einbecker Niederlage gegen Petershütte und den Lenglerner Sieg gegen Seulingen kämpfen am letzten Spieltag nun gleich drei Teams um den Verbleib in der Bezirksliga. Und auch wenn Werratal gegen Seulingen einen Sieg braucht und man auf den anderen Plätzen auf Schützenhilfe angewiesen ist, so sind die Chancen für das Team von Trainer Alexander Winter insgesamt doch etwas gestiegen.

SG Werratal: Beuermann – Bülte, Thüne, Grieben (42. Waldeck), Dittrich – Wallner (63. Rudolph), Buhre, Köhler, Glatter – Minde (89. Hesske), Bornemann. Tore:1:0 Glatter (17.), 2:0 Köhler (68.).