SG Werratal geht bei Tuspo Petershütte leer aus

Petershütte. Das hatte sich die SG Werratal anders vorgestellt: Der Fußball-Bezirksligist verlor das wichtige Auswärtsspiel beim Tuspo Petershütte mit 0:2 (0:1).

Damit musste die SG in der Tabelle nicht nur den Gegner, sondern auch die am Mittwoch gegen die Gimter erfolgreichen Seulinger vorbeiziehen lassen. Die Werrataler nehmen damit den ersten der drei Abstiegsplätze ein.

Allerdings könnte diese Position am Ende noch zum Klassenerhalt reichen. Nämlich dann, wenn der TSV Seulingen über dem Strich stehen würde. Da er in der kommenden Serie eine Spielgemeinschaft eingeht und den Bezirksligaplatz räumen wird, würde der TSV als erster Absteiger gelten und der 14. wäre gerettet.

Doch soweit will es die SG Werratal gar nicht kommen lassen. Allerdings muss für den Klassenerhalt der Einsatz deutlich nach oben gefahren werden. Das gab nach der Niederlage in Petershütte auch Trainer Alexander Winter zu Protokoll. Erst in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel der Gäste besser, und Marc Glatter traf die Latte. Der erste Durchgang litt unter der Anfahrt inklusive Stau. Die SG hatte Petershütte erst 15 Minuten vor dem Anpfiff erreicht.

SG Werratal: Rippe - Bülte (45. Hofheinz), Thüne, Dittrich, Winter (74. Heßke) - Berthold, Köhler, Savran, Wallner - Glatter - Minde (55. Bornemann).

Tore: 1:0 Krückeberg (13.), 2:0 Schwabauer (50.).

Am Sonntag müssen die Werrataler beim SV Bilshausen bestehen (15 Uhr). Die Eichsfelder unterlagen am Donnerstag mit 1:2 in Einbeck und belegen derzeit den zehnten Tabellenplatz.