SG Werratal muss aus Bezirksliga absteigen

Oberode. Trotz eines 4:2 (1:1)-Sieges gegen Seulingen müssen die Werrataler Bezirksliga-Fußballer nach sieben Jahren wieder den Gang in die Kreisliga antreten.

Ein Drama durchlebten Mannschaft und rund 250 Zuschauer am letzten Spieltag der Saison. Das Gefühlsbarometer schwankte zwischen Freude und Ernüchterung, bis es schließlich ins Bodenlose fiel.

Die Hoffnung, dass zeitgleich der TSV Bremke die SVG Einbeck noch zum Abstieg verurteilen würde (Endstand 3:6) oder dass die SG Lenglern gegen Rotenberg patzen könnte (2:0-Sieg), löste sich in Luft auf. Die SG Werratal steigt als Tabellenvorletzter gemeinsam mit dem SV Rotenberg ab. Letztlich fehlte ein einziges Pünktchen. Wir zeichnen die letzten 90 Minuten der Saison nach:

Vor dem Anpfiff

Die Werrataler haben das Spiel gegen Seulingen nach Oberode verlegt. Der kleine Sportplatz am Rande des Ortes hat schon so oft Glück gebracht. Auch die Jugendabteilung des Vereins will helfen: Leiter Dirk Polej bildet mit zahlreichen Nachwuchskickern und Betreuern ein Spalier, das die Männermannschaft beim Einlauf abklatscht. Emotional auch Kapitän Marc Glatters Ansprache vor dem Anpfiff inmitten seiner Mannschaftskameraden, die durch einen vom Nachwuchs gebildeten magischen Kreis wohl zusätzlichen Schutz erhalten soll.

+ Beschwörungen vor dem Anpfiff: Die Jugendabteilung fieberte mit. Foto: Manuel Brandenstein

Hoffnung in erster Hälfte

8. Minute: Die Beschwörungen zu Beginn zeigen offenbar Wirkung: Früh köpft Köhler eine sehenswerte Waldeck-Flanke zum 1:0 ins lange Eck – so kann es weitergehen, denn beim Blick auf die anderen Plätze wird deutlich: Die SG Werratal ist nun zumindest vor der SG Lenglern über dem Abstiegsstrich!

16. Minute Eine von zahlreichen, stark getretenen Freistoßflanken von André Thüne. Elegant mit dem rechten Außenrist geschlagen, segelt der Ball auf Bastian Griebens Kopf – aber knapp vorbei.

29. bis 36. Minute: Die furios aufspielenden Gastgeber verbuchen gleich vier Großchancen: Köhler trifft die Latte, Bornmann verzieht knapp, Köhlers Kopfball wird auf der Torlinie geklärt und Grieben schießt aus sechs Metern den Torhüter an – das hat wirklich nichts mit Kreisligafußball zu tun.

40. bis 45. Minute: Seulingens Özkan Beyazit gelingt mit einem tollen Direktschuss unter die Latte das 1:1, das wie aus dem Nichts fällt. Nur wenig später gleicht in Bremke der Einbecker Reinert zum 2:2 aus, und die SG Lenglern geht nun doch in Führung. Die Werrataler Zuversicht ist erst mal verflogen, denn nun liegt die Konkurrenz eine Nasenspitze vorn.

Vier weitere Treffer

Nach der Pause fordert Trainer Alexander Winter von seinem Team mehr spielerische Akzente. Die Mannschaft setzt das um. Immer wieder kommt sie zu besten Möglichkeiten. Den schönsten Spielzug leitet Glatter mit einem Steilpass auf Suslik am linken Flügel ein. Dessen Flankenball setzt Wallner an den Außenpfosten. Selbst Innenverteidiger Bastian Grieben hätte nun zum Torjäger werden können. Angesichts dieses Kräfteverhältnisses war das 1:2 für Seulingen nach einem Konter fast schon komisch (erneut Beyazit/59.). Doch Susliks Tor zum 2:2 (62.) nach schöner Köhler-Vorarbeit), das 3:2 von Glatter, der einen verlängerten Einwurf nutzt (76.) und das 4:2 durch Thünes Nachschuss (78.) rücken die Verhältnisse auf dem Platz gerade. Jetzt hat die SGW jene zwei Treffer Vorsprung, die selbst bei einem Einbecker Punktgewinn in Bremke für den Klassenerhalt genügen würden. Der Jubel hält aber nur kurz. Denn auf dem Platz und bei den Zuschauern hat sich schnell herumgesprochen, dass Einbeck jetzt in Bremke mit 4:3 führt.

Die letzten Minuten

Fünf Minuten vor dem Abpfiff schaut Alexander Winter noch einmal auf sein Handy. Hat Bremke vielleicht doch noch den Ausgleich erzielt? Nein! Stattdessen macht Einbecks Bühring mit dem 5:3 alles klar. Äußerlich regungslos nimmt Winter auf der Bankplatz.

Wenig später ist Schluss in Oberode. Die drei stark herausgespielten Siege im Saisonendspurt haben der SG Werratal nichts mehr genutzt. Alexander Winter versucht, seine erschöpft zu Boden gesunkenen Spieler aufzubauen: „Kopf hoch, Jungs. Wenn wir nächste Saison so spielen wie heute, dann sind wir ganz schnell wieder oben.“ SG Werratal: Beuermann - Waldeck (72. Rudolph), Thüne, Grieben, Dittrich - Glatter, Buhre, Köhler (85. Berthold), Suslik - Bornemann (65. Minde), Wallner. Tore: 1:0 Köhler (8.), 1:1 Ö. Beyazit (40.), 1:2 Ö. Beyazit (59.), 2:2 Suslik (62.), 3:2 Glatter (76.), 4:2 Thüne (78.).