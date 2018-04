SG Werratal muss gegen Einbeck ihre Defensive stabilisieren

Fußball-Bezirksliga Braunschweig

Selbstbewusstsein auf eigenem Platz: Dominik Wallner (links) zeigt, wie es gegen Einbeck gehen könnte.

Hedemünden. Wiedergutmachung für die 2:6-Packung in Bremke betreiben wollen die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal am morgigen Samstag ab 16.30 Uhr. Gegner in Hedemünden ist die SVG Einbeck.