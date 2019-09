SG Werratal neuer Tabellenführer

Hedemünden – Riesenjubel gestern auf dem Sportplatz in Hedemünden. Mit einem 4:2 (3:0)-Heimsieg im Spitzenspiel über den bisherigen Tabellenvierten SG Denkershausen/Lagershausen haben die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal die Tabellenführung erobert.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter“ schallte es noch Minuten nach dem Schlusspfiff des guten Schiedsrichters Lenard Stichnoth (Einbeck) über den Platz. „Das ist jetzt eine schöne Momentaufnahme, die wir natürlich in vollen Zügen genießen, mehr aber auch nicht“, meinte Trainer Alexander Winter. Dessen Mannschaft hatte im ersten Durchgang des Duells der beiden bärenstarken Aufsteiger zunächst genau dort weitergemacht, wo sie eine Woche zuvor beim 6:0 in Bilshausen aufgehört hatte. Mit aggressivem Pressing bereits in der gegnerischen Hälfte eroberte man viele Bälle, ließ die Gäste nicht zur Entfaltung kommen und kaufte ihnen den Schneid ab. Nachdem Hendrik Suslik schon früh völlig freistehend die große Chance zum 1:0 vergeben hatte (4.), bereitete er 20 Minuten später den Führungstreffer vor. Seine gute Flanke setzte Kai Armbrust zunächst per Kopf an die Latte, bevor Ruslan Wagner sich den Abpraller vorlegte und das Leder ungehindert einschob.

Als Marc Glatter mit einem Traumtor aus spitzem Winkel das 2:0 nachlegte (27.) und Wagner noch vor der Pause erneut nach Flanke von Suslik aus kurzer Distanz auch noch auf 3:0 erhöhte (38.), schien die Partie bereits vorzeitig entschieden. Dann aber schalteten die Werrataler nach dem Seitenwechsel plötzlich zwei Gänge zurück, überließen dem Gast komplett das Mittelfeld und brachten ihn so selbst ins Spiel zurück. Zunächst war es der sträflich allein gelassene Kevin Höß, der mit einem satten Schuss aus 16 Metern die Denkershäuser Hoffnungen schürte (52.). Als der kurz zuvor eingewechselte Dennis Ippensen dann acht Minuten vor Schluss quasi ohne Gegenwehr der Werrataler Defensivabteilung auch noch den Anschlusstreffer erzielte, war die Partie plötzlich wieder völlig offen. Doch nachdem die Gastgeber die anschließende Druckphase der nun alles nach vorne werfenden Denkershäuser überstanden hatten, machte der ebenfalls eingewechselte Leon Fromm mit einem gefühlvollen Volley-Heber über den herausstürmenden Torwart Opdarlik den (aufgrund der überragenden ersten Halbzeit letztlich hochverdienten) Sieg perfekt. Werratal: Rippe – Bock, Thüne, O. Wasmuth, Salman – Glatter, Buhre (58. Aliaj), Hildebrand (87. Kicaj), Suslik – Wagner (71. Fromm), Armbrust. Tore: 1:0 Wagner (20.), 2:0 Glatter (27.), 3:0 Wagner (38.), 3:1 Höß (52.), 3:2 Ippensen (82.).