SG Werratal mit vier Neuen

Von: Per Schröter

Neu bei Bezirksligist SG Werratal: Maximilian Ring (von links), Timo Schmauch, Janek Guthardt, Philipp Schmand und Trainer Matthias Weise. © Per Schröter

Beim Fußball-Bezirksligisten SG Werratal herrscht neuerdings besonders im Tor starke Konkurrenz.

Hedemünden – Wenn Fußball-Bezirksligist SG Werratal am übernächsten Sonntag mit dem Heimspiel gegen die SG Denkershausen/Lagershausen in die neue Saison startet, hat der neue Trainer Matthias Weise vier Neuzugänge zur Verfügung. Drei von ihnen standen im Bezirkspokalspiel gegen die SVG Göttingen, das die Werrataler mit 1:3 verloren, bereits in der Startelf und wussten durchweg zu überzeugen.

Maximilian Ring ist mit 19 Jahren der Jüngste im Bunde und war auf Anhieb der Auffälligste des Trios. Als „Zehner“ neben Mannschaftskapitän Marc Glatter machte Ring vor allem im ersten Durchgang eine richtig gute Figur, bereitete den Führungstreffer durch Leon Fromm vor und war einer der wenigen Lichtblicke im Werrataler Offensivspiel. Vor seinem Wechsel zur SG war das SG-Eigengewächs mangels eigener A-Jugendmannschaft mit einem Zweitspielrecht bei den A-Junioren des TuSpo Weser Gimte aktiv, mit denen er in der zurückliegenden Saison den Kreismeistertitel und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga feierte. „Maxi kann überall im Mittelfeld eingesetzt werden und ist eine echte Bereicherung für uns“, sagt Matthias Weise über den 19-Jährigen.

Nach einem mehrjährigen Zwischenspiel beim FC Gimte zog es Timo Schmauch zurück ins Werratal. Der inzwischen 29-Jährige, der am vergangenen Sonntag als rechter Verteidiger über die volle Spielzeit einen guten Job machte, ist ein echter Abwehrspezialist und kann dort sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite eingesetzt werden.

Ebenfalls zurück von einem Zwischenspiel bei einem anderen Verein ist Janek Guthardt. Der 28-Jährige war nach einem Disput mit Ex-Trainer Alexander Winter in der Winterpause zur SG Reinhardshagen gewechselt und will nun sein Glück unter Neu-Trainer Matthias Weise wieder bei den Werratalern versuchen. Auch wenn er am Sonntag gegen die SVG als linker Außenstürmer wie die gesamte SG-Offensive etwas auf verlorenem Posten stand und am Ende den Strafstoß verschuldete, der zum 1:3 führte, konnte man dennoch von einem gelungenen Debüt sprechen. „Außer im Sturmzentrum kann man Janek überall einsetzen und allein schon deshalb ist er eine Verstärkung“, sagt Matthias Weise.

Als vierter Neuzugang hat sich Torwart Philipp Schmand der SGW angeschlossen. Der 21-Jährige kam vom TuSpo Weser Gimte, wo er in den vergangenen beiden Jahren Stammkeeper der Kreisligamannschaft war. „Auch wenn er hier jetzt mit Fabian Rippe und Daniel Hartje gleichwertige Konkurrenz hat, gehört Philipp ganz klar die Zukunft“, sagt Trainer Weise. Einen Stammplatz will er (noch) keinem seiner Torleute zusprechen. „Alle drei haben super trainiert und eventuell entscheide ich sogar von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, wer am Sonntag zwischen den Pfosten steht“, sagt er.