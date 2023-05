SG Werratal steht am Mittwoch in Petershütte

Von: Per Schröter

Teilen

An den Gegnern vorbei: Hendrik Suslik im Spiel am Sonntag in Weende. © Per Schröter

Auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt befindet sich Fußball-Bezirksligist SG Werratal. Am Mittwoch steht ein weiteres Nachholspiel auf dem Programm.

Hedemünden – Mit dem Sieg in Weende haben die Werrataler Bezirksliga-Fußballer ihren Vorsprung auf die Abstiegszone auf neun Punkte ausgebaut. „Noch ein Sieg, dann sollten wir endgültig auf der ganz sicheren Seite sein“, hofft Trainer Matthias Weise, diesen schon morgen einfahren zu können. Dann ist die SG ab 19 Uhr beim Tuspo Petershütte zu Gast.

Die Aussichten dafür scheinen gar nicht so schlecht. Auf der einen Seite präsentierte sich seine Mannschaft am Sonntag endlich mal wieder als echte Einheit und wusste bis auch die Chancenverwertung auf ganzer Linie zu überzeugen, auf der anderen Seite ging der Tabellendritte aus Petershütte zuletzt beim Abstiegskandidaten Dassel/Sievershausen sang- und klanglos mit 1:6 baden und scheint aktuell in einem kleinen Tief zu stecken. „Genau das könnte aber die Gefahr sein“, meint Weise, „denn sie werden sowohl dafür als auch für die 0:4-Pleite aus dem Hinspiel Wiedergutmachung betreiben wollen.“ Um auf dem kleinen Petershütter Platz bestehen zu können, müsse seine Mannschaft 90 Minuten lang den Kampf annehmen. „Wenn wir das tun und nur annähernd an die Leistung von Sonntag anknüpfen, bin ich guter Dinge, dass wir dort etwas holen“, so Weise. (Per Schröter)