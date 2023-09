Späte Tore beim Werrataler 2:2 in Petershütte

Auch sein Treffer brachte nicht den erhofften Sieg: Leon Fromm. © Per Schröter

Mit einem trotz 82-minütigen Überzahlspiels glücklichen 2:2 (0:1) im Gepäck kehrten die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal vom Spiel beim TuSpo Petershütte nach Hause zurück.

„Ich ärgere mich über mich selbst, weil ich es nicht geschafft habe, das Team so zu coachen, dass es dieses Spiel gewinnt“, gab sich Trainer Matthias Weise selbstkritisch. Ein Petershütter Spieler hatte nach einer Notbremse an Leon Fromm schon nach acht Minuten die Rote Karte gesehen. Und hätte TuSpo-Keeper Hoffmann den daraus resultierenden Freistoß von Benjamin Heritz nicht glänzend gehalten, wäre die Partie wohl auch anders verlaufen.

So aber wirkte sich die Überzahl eher schädlich auf das Werrataler Spiel aus. Richtig kribbelig wurde es, als die Gastgeber Mitte des ersten Durchgangs in Führung gingen und wenig später sogar einen Strafstoß zugesprochen bekamen, den Philip Schmand aber entschärfen konnte. Ein Treffer des gerade eingewechselten Sami Dal (85.) und ein weiterer von Leon Fromm (89.) stellten das Geschehen kurz vor Schluss auf den Kopf. In der Nachspielzeit fiel dann aber noch der verdiente Ausgleich für die insgesamt besseren Gastgeber.

SG Werratal: Schmand - Wallner (70. Hildebrand), Alt, Heritz (80. Dal), Rühl - Kraft (70. Blank), Bock, Glatter, Suslik - Fromm, Gutheil.

Tore: 1:0 Schrader (25.), 1:1 Dal (85.), 1:2 Fromm (89.), 2:2 Binnewies (90.+2). (Per Schröter)