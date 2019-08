SG Werratal vor dem Saisonstart selbstbewusst

Hedemünden – Die Vorfreude steigt bei den Fußballern der SG Werratal. Nur ein Jahr nach dem Abstieg meldet sich der aktuelle Kreismeister mit dem Auswärtsspiel beim VfR Dostluk Osterode am Sonntag in der Bezirksliga zurück (15 Uhr, Jahnstadion in der Alten Northeimer Straße). Wir geben einen Überblick vor dem Start.

Die Saisonvorbereitung

„Die Vorbereitung war unheimlich anstrengend und im Nachhinein betrachtet eher durchwachsen“, sagt Trainer Alexander Winter. Nachdem man bereits die Teilnahme beim Einladungsturnier in Hebenshausen zugesagt hatte, sei die Anfrage gekommen, ob man nicht auch beim Sparkasse Göttingen-Cup dabei sein wolle. „Ich dachte, bei der Größe unseres Kaders könnte das gut sein und sagte auch dort zu“, so Winter. Die Folge: Acht schwere „Testspiele“ unter wettkampfähnlichen Bedingungen innerhalb von nur elf Tagen. „Das war unheimlich anstrengend für die Jungs, zumal einige auch noch wegen Urlaub oder Verletzung ausfielen und somit eine ganze Reihe von Spielern alle Partien bestreiten musste“, sagt der Coach. Mit den sieben zusätzlichen Trainingseinheiten während dieser Phase kamen einige Akteure an ihre körperlichen Grenzen. „Umso mehr hat es mich gefreut, wie gut alle am Dienstag im Training mitgezogen und Vollgas gegeben haben“, sieht Winter sein Team dennoch gut vorbereitet.

Die Neuzugänge

Die acht Neuen haben bei Winter beinahe durchweg einen positiven Eindruck hinterlassen. „Vor allem Maik Hildebrand, Oliver Wasmuth und Muhammed Ozcelik werden von Beginn an echte Verstärkungen sein“, sagt Winter. Nils Quentin, der bei seinem Ex-Verein TuSpo Weser Gimte ausschließlich in der Offensive spielte, zeigte im Pokalspiel gegen Nörten, dass er auch als Außenverteidiger eine Alternative sein wird. „Er ist unheimlich schnell und zweikampfstark“, lobt Winter. Lukas Bock, der ebenfalls aus Gimte kam und erst später in die Vorbereitung einstieg, zeige gute Ansätze, doch es fehle noch die nötige Spritzigkeit. Während Nazmi Aliaj gegen Nörten bereits eine Halbzeit auf dem Platz stand und sicher seine Einsatzzeiten bekommen werde, kann Winter über die anderen beiden „Youngster“ Luca Vinci und Arian Kicaj noch keine Aussagen treffen, da sie aus unterschiedlichen Gründen kaum mittrainiert haben. Torwart Robin Windel als Achten im Bunde beschreibt der SG-Coach als „erfahrenen Mann, der definitiv seine Qualitäten hat“. Gegen seine beiden Stammtorhüter Fabian Rippe und Marc Wiegand werde es der Ex-Gimter aber schwer haben.

Die Aussichten

„Ich denke, die Bezirksliga ist in dieser Saison etwas stärker als letztes Jahr“, sagt Alexander Winter. Große Kopfschmerzen bereite ihm das allerdings nicht. „Nach dem Pokalspiel gegen Nörten denke ich nicht, dass der SSV – wie von vielen prognostiziert – eine Überfliegermannschaft ist, auch wenn er natürlich aufgrund seines starken Kaders zu den Titelaspiranten zu zählen ist.“ Ebenfalls Chancen auf den Titel rechnet Winter der SG Bergdörfer, Sparta Göttingen und dem FC Sülbeck/Immensen zu.

Die Ziele

„Ich wäre mit Platz acht bis zehn zufrieden“, gibt sich Alexander Winter bescheiden. „Wenn es richtig gut läuft und wir in dieser Saison vom Verletzungspech verschont bleiben, ist aber sicher auch noch mehr möglich.“ Sein Kader sei in jedem Fall so gut, dass man sicher mit jedem Gegner mithalten könne.

Der Auftakt

„Über unseren ersten Gegner kann ich überhaupt nichts sagen“, ist der VfR Dostluk Osterode für Winter ein unbeschriebenes Blatt. Kein Wunder, handelt es sich dabei doch um einen Zusammenschluss zwischen dem SV Dostluk Spor Osterode (zuletzt Zwölfter der Bezirksliga 4) und dem VfR Osterode (zuletzt Achter der 2. Kreisklasse Nord). „Ich weiß allerdings, dass ich ehrgeizig bin und jedes Spiel gewinnen will“, kommt eine Niederlage zum Saisonauftakt für ihn nicht infrage. Das trifft auch auf das erste Heimspiel zu, das bereits am kommenden Mittwoch ausgetragen wird. Gegner ist die Zweite von Eintracht Northeim (Mittwoch, 19 Uhr).

Die Aufstellung

Was die Aufstellung seiner Mannschaft angeht, hat Winter am Sonntag gleich mal die Qual der Wahl. „Außer den verletzten Frederik Köhler, Fabian Winter und Luca Vinci sind alle einsatzbereit“, so der Coach, der diejenigen Spieler mit nach Osterode nehmen werde, „die mich in den letzten drei Wochen am meisten überzeugt haben“.