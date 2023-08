SG Werratal 2:3 in Bremke - „So brutal kann Fußball sein“

Von: Per Schröter

Sein Führungstreffer reichte nicht: Leon Fromm (oben)´erzielte bei der 2:3-Niederlage in Gleichen (FC-Keeper Robin Windel rechts) das 1:0 für Werratal. © Per Schröter

In der 90. Minute ausgeglichen und doch verloren. So endete der Wochenspieltag für Fußball-Bezirksligist SG Werratal in Bremke.

Bremke – Über weite Strecken klar überlegen gewesen, zahlreiche gute Torgelegenheiten ausgelassen und am Ende mit leeren Händen dagestanden – so kurz und knapp lässt sich das zusammenfassen, was den Bezirksliga-Fußballern der SG Werratal am Mittwochabend bei der 2:3 (1:0)-Niederlage beim FC Gleichen widerfuhr.

„Das ist natürlich sehr bitter, aber so brutal kann Fußball sein“, meinte Trainer Matthias Weise nach einem Spiel, dass seine Mannschaft eine Stunde lang klar dominiert hatte. Nachdem die Werrataler auf dem kleinen Platz in Bremke von Beginn an das Tempo bestimmt und den Gegner mit schnellem und aggressivem Spiel sichtlich überrascht hatten, sorgte Leon Fromm nach einem langen Pass aus der eigenen Hälfte mit einem Schuss aus 14 Metern für die frühe Führung (9.). Auch in der Folge blieben die Gäste am Drücker, versäumten es aber, eine der zahlreichen sich bietenden Chancen in Zählbares umzumünzen.

Ein kurioses Eigentor von Innenverteidiger Benjamin Heritz, dessen missglückte Kopfballabwehr sprichwörtlich nach hinten losging und aus elf Metern unhaltbar für SGW-Keeper Philip Schmand links unten einschlug (65.), sorgte für die Wende. Plötzlich bekamen die Gastgeber Oberwasser und gingen wenig später sogar durch Tim Kudwien in Führung (72.). Matthias Weise setzte alles auf eine Karte und brachte mit Kai Armbrust einen dritten Stürmer. In der letzten Minute der regulären Spielzeit wurde Leon Fromm im Strafraum gefoult und Timon Alt verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Der Jubel blieb den Werratalern aber im Halse stecken, als der eingewechselte Janni Heirich in der dritten Minute der Nachspielzeit den bis dahin sicheren Philip Schmand mit einen haltbaren 20m-Schuss auf dem falschen Fuß erwischte und den Gleichener Siegtreffer erzielte.

SG Werratal: Schmand - Wallner (46. Winter), Alt, Heritz (87. Hofmeister), Kraft (79. Armbrust) - Dal (71. Rühl), Niebuhr, Glatter, Suslik (75. Camara) - Fromm, Gutheil.

Tore: 0:1 Fromm (9.), 1:1 Heritz (63/ET.), 2:1 T. Kudwien (77.), 2:2 Alt (90./FE), 3:2 Heirich (90.+3).

Nach diesem ersten Nackenschlag wollen die Werrataler am Sonntag beim SCW Göttingen gleich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden (Anpfiff: 15 Uhr).

„Sowohl gegen Grone als auch in Bremke gab es eigentlich nicht viel auszusetzen, aber wir müssen einfach unsere Chancen konsequenter nutzen, um gar nicht erst Probleme zu bekommen“, sagt Matthias Weise. Das könnte am Sonntag umso wichtiger werden, ist die Partie doch auf Kunstrasen angesetzt. „Da haben die Weender natürlich Vorteile, weil sie dort trainieren und weil sie diesen Untergrund gewöhnt sind“, so Weise, „aber wir sind gut drauf und werden alles tun, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen.“ Verzichten müssen die Werrataler erneut auf die Urlauber André Thüne, Lucas Bock und Oliver Wasmuth. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Dominik Wallner und Hendrik Suslik, die sich beide im Gleichen-Spiel eine Muskelzerrung zuzogen und vorzeitig ausgewechselt werden mussten. (Per Schröter)