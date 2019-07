Sparta Göttingen: „Bis zum letzten Spieltag oben dabei sein“

Göttingen – Kurz vor dem zweiwöchigen Kroatien-Urlaub von Trainer Enrico Weiß schnell noch die Team-Vorstellung bei Sparta Göttingen. In der vergangenen Saison spielten die Rot-Weißen vom Greitweg eine gute Rolle und belegten den vierten Tabellenplatz in der Fußball-Bezirksliga 4.

„Jetzt wollen wir in der kommenden Saison möglichst bis zum letzten Spieltag oben dabei sein“, sagt Weiß, der aber auch meint: „Ich tue mich schwer mit einem Ziel aufgrund der vergangenen beiden Spielzeiten.“ Vor zwei Jahren waren die Spartaner mit beachtlichen 70 Punkten „nur“ Zweiter hinter Göttingen 05 – Aufstieg verpasst. „In den letzten zehn Jahren wären wir mit 70 Punkten immer aufgestiegen“, hat Weiß in den Annalen nachgeschaut. In der gerade beendeten Serie holten die SG Bergdörfer 69 und Petershütte 68 Zähler.

Weiß bleibt also relativ vorsichtig mit den Prognosen. Zuversichtlich ist er dagegen in punkto der acht Neuzugänge. An der Spitze stehen dabei gleich drei Rückkehrer. Marcel Avon (Lenglern), Gianni Weiß (Hainberg) und Viva Paramarajah (05) haben einst allesamt in der A-Jugend von Sparta gespielt. Bekannte Gesichter am Greitweg. „Mit den Neuen haben wir vom Charakter her einen Schritt nach vorn gemacht“, sagt der Coach, der früher mit Attila Kaplan und Yusuf Beyazit als „Tor-Trio“ das legendäre „magische Dreieck“ bildete. Apropos Kaplan: Er ist jetzt die „Urlaubs-Vertretung“ von Weiß. Am Rande notiert: Der Urgroßvater von Gianni Weiß und Enrico Weiß’ Großvater waren Brüder – daher die weitreichende Verwandtschaftsbeziehung.

Die Neuen werden den Konkurrenzkampf anheizen, hofft Weiß. „Es sind keine Überflieger, aber gestandene Leute.“ Die Mischung müsse eben stimmen. Auch bei den Torhütern: Mit Domenik Hildmann und Tim Lesemann kommen zwei dazu, die von Stammkeeper Landro Tchuikwa lernen sollen.

Ach ja, schiebt Weiß noch nach: Große Stücke hält der Sparta-Trainer auch von Neuzugang Vadim Wiedenmeier. „Ihm traue ich viel zu. Er ist schnell und technisch stark“, sagt er respektvoll. Der Nachwuchsmann kommt von der A-Jugend der JSG West, war einst in der B-Jugend von Hannover 96.

Nörten und Sülbeck-Immensen könnten aufgrund ihrer Verstärkungen für Weiß zu „Über-Teams“ werden, auch die SG Bergdörfer (vorbehaltlich der noch nicht geklärten Aufstiegs-Frage) werde ein Wörtchen mitreden. Geheimfavorit ist für Weiß jedoch der Bovender SV. Bei dessen Nachbar SG Lenglern startet Sparta in die neue Saison, danach folgen drei Heimspiele gegen Eintracht Northeim II, FC Gleichen (Ex-Bremke) und SSV Nörten. Am Sonntag (14 Uhr) testet Sparta gegen Newroz Hildesheim (Zweiter Bezirksliga 3 Hannover). haz/gsd-nh