Sparta Göttingen spielt schlecht - und gewinnt

Göttingen – Für die Göttinger Mannschaften der Fußball-Bezirksliga 4 war es ein kurioser Sonntag: Aus ursprünglich fünf Spielen wurden drei (siehe unten), die Mannschaft mit der „schlechten Leistung“ gewann und behauptete die Tabellenspitze, und die Teams mit den soliden Vorstellungen verloren: die SG Lenglern die Punkte, der Bovender SV die Punkte und –schon unter der Woche – einen von zwei Trainern.

Verlegt auf den 2. Oktober (18.30 Uhr) wurde die Partie SCW Göttingen - SG Bergdörfer; am 4. September gespielt war FC Grone - SG Dassel/Sievershausen (4:4).

SG Lenglern - SSV Nörten-Hardenberg 1:5 (0:1). „Das 1:3 direkt nach unserem Anschlusstreffer hat die Partie entschieden“, war sich Thomas Hellmich nach dem Abpfiff sicher. „Nörtens Sieg geht zwar in Ordnung, ist allerdings etwas zu hoch ausgefallen“, fügte der SG-Trainer hinzu. Über weite Strecken habe seine Elf gegen die favorisierten Gäste ordentlich mitgehalten.

Tore: 0:1 Bruns (29.), 0:2 Duymelinck (75.), 1:2 Ö. Beyazit (80./FE), 1:3 Psotta (82.), 1:4 Hillemann (89.), 1:5 Steinhoff (90.).

FC Sülbeck/Immensen - Bovender SV 4:1 (1:0). Mit vier Toren, darunter einem Hattrick in nur fünf Minuten (51, bis 55.), sorgte Kevin Mundt für den FC-Heimsieg fast im Alleingang. Ein verdienter Sieg der Hausherren, die „wissen, wie sie auf ihrem Platz spielen müssen und griffiger in den Zweikämpfen waren“, wie BSV-Fachwart Daniel Vollbrecht die 90 Minuten zusammenfasste.

Tore: 1:0 Mundt (3./FE), 2:0 Mundt (51.), 3:0 Mundt (52.), 4:0 Mundt (55.), 4:1 Corsmann (76.).

Beim Bovender SV trat am vorigen Dienstag Trainer Gerd Müller überraschend zurück. Er begründete den Rücktritt mit dem Arbeitsaufwand, den speziell die Bovender Trainer-Doppelspitze mit sich bringe. Das sei mit seinem Beruf nicht mehr zu vereinbaren, deswegen sein Entschluss, das Amt zurückzugeben. BSV-Fachwart Vollbrecht akzeptierte die Entscheidung. Er will sich in den kommenden Tagen zwar nach einem Co-Trainer umsehen, doch die Trainer-Doppelspitze beim BSV ist Geschichte. Ab sofort hat Thomas Rusch allein das Sagen beim BSV.

VfR Dostluk Osterode - Sparta Göttingen 0:2 (0:0). Über das Ergebnis freute sich Sparta-Trainer Enrico Weiß, mit der Vorstellung seiner Elf war er allerdings nicht einverstanden: „Heute hat eine schwache Leistung zum Sieg gereicht. Das geht aber nicht immer gut.“ Durch mangelnde Konzentration und technische Fehler verschenkte Sparta Chance nach Chance, „die wir in Hülle und Fülle hatten“.

Tore: 0:1 Heimbüchel (32.), 0:2 Murati (89.). eko