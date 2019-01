Der SSV Nörten-Hardenberg gewinnt eigenes Hallenturnier

Nörten-Hardenberg. Die Fußballer des SSV Nörten-Hardenberg bleiben auch in der Winterpause in der Erfolgsspur: Im Finale bezwang der SSV den Vorjahressieger FC Grone mit 4:2 Nach Neunmeterschießen.

Der SSV Nörten-Hardenbeck bleibt in der Erfolgsspur. Den Beweis dafür lieferten die Spieler des Bezirksliga-Tabellenführers mit dem Gewinn des Autoteile-Vollrath-Cups, den der Klub am Wochenende selbst ausrichtete.

Im Finale bezwang der SSV am Sonntag in der Sporthalle an der Bünte den Vorjahressieger FC Grone mit 4:2 nach Neunmeterschießen. So durfte Kapitän Dennis Grube die Siegprämie von 400 Euro aus den Händen von Sponsor Michael Marold entgegennehmen. Die unterlegenen Groner stellten mit Justin Taubert (elf Treffer) den erfolgreichsten Torschützen und kassierten 300 Euro Prämie.

Peter Neururer gibt Autogramme

Einen gelungenen Sonntagnachmittag erlebten auch die Spieler des SV Moringen, die sich mit dem 3:1-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen den Göttinger Kreisklassisten TSV Holtensen über den dritten Platz und 200 Euro für die Mannschaftskasse freuen durften. Zudem wurde SVM-Keeper Niklas Blum zum besten Torhüter des Turniers gekürt.

Eine hektische Schlussphase kennzeichnete das Finale. Beim Stand von 1:1 verhinderte SSV-Keeper Dominik Hillemann in der letzten Minute mit einer waghalsigen Rettungstat außerhalb des Strafraums gegen Taubert das 1:2 und erhielt dafür eine Zeitstrafe. So musste er beim folgenden Neunmeterschießen zuschauen. Der für ihn zwischen die Pfosten gerückte Lucas Duymelinck machte dann jedoch mit einem gehaltenen Schuss den Sieg perfekt.

+ Sonst nur im TV, am Samstag hautnah in Nörten: Peter Neururer schrieb fleißig Autogramme. © Hubert Jelinek

Für den Höhepunkt des Rahmenprogramms bei der dreitägigen Veranstaltung hatte SSV-Sponsor Michael Marold (Autoteile Vollrath) am Samstag mit dem Besuch des ehemaligen Bundesligatrainers Peter Neururer (einst Hertha BSC, VfL Bochum, Schalke 04 und Hannover 96) gesorgt. Der Ur-Westfale stand den Fans vor Beginn des zweiten Turniertags bereitwillig Rede und Anwort und erfüllte zudem zahlreiche Autogramm- und Fotowünsche. „Der ist einfach ein Spitzentyp“, lobte Detlef Ott. Neururer erntete viel Applaus, als er kurzerhand auch die Ehrungen bei einem vorangegangenen Jugendturnier übernahm. osx