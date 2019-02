Der SSV Nörten-Hardenberg peilt den Aufstieg in die Landesliga an

Fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger hat der SSV Nörten-Hardenberg aktuell. Zum Start in die zweite Saisonhälfte reist der Tabellenführer am 10. März zum Derby nach Bovenden. Eine Woche später kommt der FC Eintracht Northeim II an die Bünte.

© Ottmar Schirmacher