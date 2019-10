Der SSV Nörten-Hardenberg tritt zum Gipfeltreffen in Sülbeck an 

Denkershausen/Lagershausen empfängt Eintracht Northeim II

+ © Ottmar Schirmacher Im Bezirkspokal standen sich Nörten und Sülbeck erst kürzlich gegenüber. Nörten gewann. Nun geht es im Spitzenspiel der Bezirksliga um drei Punkte. © Ottmar Schirmacher

Northeim – Ein Drittel der Saison 2019/2020 in der Fußball-Bezirksliga ist absolviert. Und mit dem SSV Nörten-Hardenberg (23 Punkte) und dem FC Sülbeck/Immensen (21) führen die zwei heimischen Teams die Tabelle an, die am Sonntag im Derby-Gipfeltreffen die Klingen kreuzen.Doch damit nicht genug: Mit der SG Denkershausen/Lagershausen und Eintracht Northeim II treffen sich zwei weitere heimische Klubs zum direkten Duell.