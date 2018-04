SSV Nörten-Hardenberg und Eintracht Northeim II trennen sich torlos

Northeim. Torlos haben sich am Mittwochabend der SSV Nörten-Hardenberg und der FC Eintracht Northeim II im Kreisderby der Fußball-Bezirksliga voneinander getrennt. Auch der FC Sülbeck/Immensen musste sich gegen den TSV Bremke/Ischenrode mit einem Remis begnügen.

SSV Nörten-Hardenberg - Eintracht Northeim II 0:0.Auch im vierten Spiel in Folge blieb die Eintracht-Reserve ohne eigenen Torerfolg, entführte aber aufgrund ihrer starken kämpferischen Leistung immerhin einen Punkt aus Nörten-Hardenberg.

Die Gastgeber begannen druckvoll, doch mit zunehmender Dauer unterband die von Florian Mackes sehr gut organisierte Gästeabwehr erfolgreich die Aktionen des SSV. Die einzig zwingende Chance vor der Pause ging auf das Eintracht-Konto, als nach einem abgewehrten Schuss Jan Hofmann in der folgenden Aktion die SSVer Horst und Zeibig auf der Torlinie anschoss (39.).

Auch im zweiten Durchgang änderte sich wenig an der Taktik beider Teams. Zahlreiche verbissen geführte Zweikämpfe ließen selten Spielfluss aufkommen, was mit zunehmender Dauer nicht gerade Hoffnung auf einen Treffer machte. Dann wäre beinahe doch noch Grund zum Jubeln gewesen. Aber Fricke hatte nicht die Nerven, den Ball über Keeper Dominik Hillemann hinweg ins Nörtener Tor zu lupfen. Nicht weniger dramatisch wurde es auf der Gegenseite, als Eintracht-Schlussmann Christopher Meyer die Direktabnahme aus kurzer Distanz von Duymelinck in toller Manier entschärfte (88.), nachdem er zuvor bei einem Diederich-Kopfball ebenfalls stark im bedrohten Eck war.

SSV: Hillemann - Kunz (76. Bendroth), Horst, Diederich, Zeibig - Stief, Pomper, Iloge (63. Armbrecht), Wienecke - Marek, Duymelinck.

Eintracht: Meyer - Hohmann, Mackes, Kreter, Grünwaldt - Nazyrov, Goddon (20. Reutter), Bajrami, Fricke - J. Hofmann (56. Nutt), Defli.

FC Sülbeck/Immensen - TSV Bremke 0:0. „Wir müssen nach so einem Spiel auch mit einem Punkt zufrieden sein“, kommentierte FC-Trainer Markus Schnepel die 90 Minuten seiner Kicker. Nachdem Bremke in der ersten Hälfte mehr Spielanteile verzeichnete, setzten sich die Gastgeber erst in der Schlussphase der von vielen Verletzungsunterbrechungen gekennzeichneten Partie besser in Szene. Aber mehr als Latten- und Pfostentreffer von Tim Grobecker, Lars Breitenstein und Benjamin Statz sprangen dabei nicht heraus.

FC: Lesch - Pach, Draheim, Ph. Papenberg, Wielert - Heisig (72. T. Grobecker), Fl. Papenberg, Niesmann, Sieghan - Statz, Breitenstein. (osx)