Stolpert Tabellenführer Nörten-Hardenberg beim Derby in Sülbeck?

Derby-Szene aus der vergangenen Saison: Während Alexander Kunz (hinten) mittlerweile nicht mehr in Nörten spielt, dürfte Jonas Wielert am Sonntag erneut dabei sein.

Northeim. In der Fußball-Bezirksliga darf sich der FC Sülbeck/Immensen im Kreisderby gegen Nörten-Hardenberg über das Gastspiel des Spitzenreiters freuen. Denkershausen muss zum letztjährigen Vizemeister Sparta Göttingen.

FC Sülbeck/Immensen - SSV Nörten-Hardenberg (So. 14.30 Uhr). Zum fünften Mal treffen die Teams um Bezirksligapunkte aufeinander. Die Bilanz (1:2, 1:1, 2:1, 5:2) fällt zugunsten des SSV aus. Für die 90 Derby-Minuten am Sonntag hat das aber wenig Aussagekraft, zumal es so scheint, als wenn der FC gerade rechtzeitig zu alter Stärke zurückgefunden hat. Der gute Auftritt in Osterode und auch das zuletzt vorhandene Quäntchen Glück sprechen dafür.

„Wir spielen zu Hause und wollen in dieser Serie auch mal ein Derby gewinnen“, sagt FC-Trainer Markus Schnepel kämpferisch, der natürlich um die Stärke des Gegners weiß. „Unser Sieg in Osterode war gut für die Moral und gleichzeitig Motivation für das Derby. Mal sehen, was geht.“ Mit Lars Breitenstein, Oliver Heisig, Yurgen Salfeld, Kevin Ahlborn und Marcel Draheim (private Gründe) fehlen den Sülbeckern fünf Akteure.

Nicht frei von Sorgen ist auch sein Nörtener Trainerkollege Jan Diederich. Leonard Pomper (Kreuzbandriss), Dennis Grube und Maximilian Grube-Koch (beide privat verhindert) stehen nicht zur Verfügung, zudem ist der Einsatz von Julian Keseling und Robert Crespo fraglich. Dennoch geht Diederich das Duell positiv an. „Meine Mannschaft hat bisher gute Spiele abgeliefert. Ich hoffe, dass uns das auch in Sülbeck gelingt. Aber die 90 Minuten werden alles andere als ein Selbstläufer.“

Tuspo Weser Gimte - Eintracht Northeim II (So. 14.30 Uhr). Ungeachtet der Negativserie (nur zwei Punkte aus den letzten sieben Partien) richtet man bei den Northeimern den Blick nach vorn. Allen voran Trainer Naji Ghazi. „Wir müssen so beherzt auftreten, wie in der zweiten Halbzeit gegen Grone und Zugriff in den Zweikämpfen bekommen.“ Gerade die Eins-gegen-Eins-Duelle dürften in dem Kellerduell (13. gegen 12.) entscheidend sein. „Wir müssen uns auf eine kampfbetonte Partie einstellen“, sagt Ghazi. Unklar ist, ob der angeschlagene Keeper Jerome Schönbach dabei sein kann, Erik Köhler ist noch rot-gesperrt.

Sparta Göttingen - SG Denkershausen (So. 15 Uhr). „Mit Sparta Göttingen, Bovenden, Bergdörfer und Petershütte haben wir noch vier dicke Brocken in diesem Jahr vor uns, auf die wir uns freuen“, sagt Trainer Marcel Braun selbstbewusst. Die SG-Kicker sprühen vor Eifer und wollen auch am Greitweg ihre Bezirksligareife unter Beweis stellen. Braun: „Ein Punkt wäre ein Erfolg für uns.“

SV Groß Ellershausen/Hetj. - SVG Einbeck (So. 14.30 Uhr). Fünf Niederlagen in Serie mit 4:23 Toren haben Einbeck auf Platz 15 gespült. Somit kommt es am Sonntag zum Duell des Letzten (vier Punkte) gegen den Vorletzten (acht). „Wir müssen Stabilität in alle Mannschafteile bekommen und brauchen unbedingt mal wieder ein positives Ergebnis“, sagt SVG-Trainer Rüdiger Schulz. Neben Ole Stichnoth fehlt auch Stefan Salim (fünfte gelbe Karte). (osx)