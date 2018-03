Stolz auf tollen Einstand

Hedemünden. Nach dem bravourösen Auftritt und dem überraschenden 4:3-Erfolg bei Spitzenreiter Sparta Göttingen wollen die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal am Sonntag zuhause gegen den Tabellenvierten Bovender SV nachlegen (geplanter Anstoß in Hedemünden: 15 Uhr).

„Ich bin nach wie vor extrem stolz auf das, was meine Jungs da in der zweiten Halbzeit bei Sparta abgeliefert haben“, sagt Alexander Winter, für den dieses erste Pflichtspiel als neuer Trainer einen Einstand nach Maß bedeutete. Auch wenn sich die ganze Mannschaft ein dickes Lob verdient habe, hob er die Leistung seiner Innenverteidiger André Thüne und Kai Dittrich noch hervor. „Als wir in der Schlussphase die Viererkette aufgelöst hatten und auf Sieg spielten, haben sie den Laden hinten hervorragend zusammengehalten“, so Winter.

Auf eine ähnliche Vorstellung hofft der SG-Coach nun auch gegen Bovenden. „Wir wollen den Schwung, die Euphorie und vor allem das Selbstvertrauen mitnehmen und auch dieses Spiel gewinnen“, sagt er. Auch wenn der Gegner sicher nicht zu unterschätzen sei, sehr er gute Chancen, auch hier etwas Zählbares mitzunehmen. „Zumal ich außer Marc Glatter, der nach seiner fünften gelben Karte gesperrt ist, alle Spieler zur Verfügung habe.“

Einen Strich durch die Rechnung droht den Werratalern das unbeständige Wetter zu machen. „Ich war am Dienstag in Hedemünden auf dem Platz und was ich gesehen habe, stimmt mich alles andere als optimistisch“, so Winter. Nach den frostigen Nächten sei der Platz oben glitschig und darunter noch hart gefroren gewesen. „Selbst wenn die Nächte jetzt wärmer werden, dauert es sicher eine ganze Zeit, bis die Feuchtigkeit aus dem Boden heraus ist.“ In diesem Zustand jedenfalls sei an ein Spiel dort nicht zu denken. (per)