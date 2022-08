SG Werratal startet mit Heimspiel in die neue Saison

Von: Per Schröter

Teambesprechung: Nach der Pokalniederlage gegen die SVG schlug Matthias Weise (ganz rechts) auch kritische Töne an. © Per Schröter

Nach der 1:3-Pokalniederlage vor knapp zwei Wochen gegen die SVG Göttingen starten die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal am Sonntag um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SG Denkershausen/Lagershausen in die neue Saison.

Hedemünden – Mit Matthias Weise, der von 2011 bis 2019 den Lokalrivalen TuSpo Weser Gimte trainierte und zuletzt drei Jahre den hessischen Verbandsligisten FSV Dörnberg, hat ein alter Bekannter das Ruder bei den Werratalern übernommen. Vor seiner Punktspielpremiere sprachen wir sprachen mit dem 53-Jährigen.

Herr Weise, Wie war Ihre Zeit in Dörnberg?

„Schön und erfolgreich! Nachdem wir im ersten Jahr den sofortigen Wiederaufstieg in die Verbandsliga geschafft hatten, haben wir dort zweimal ganz sicher die Klasse gehalten. Und dann haben wir in der vergangenen Saison sogar noch den Kreispokal gewonnen.“

Warum dann der Schritt zurück nach Südniedersachsen?

„Weil ich eine neue Aufgabe brauchte. Als mich die SG-Verantwortlichen Ende vergangenen Jahres erstmals kontaktierten, war das noch überhaupt nicht klar. Die Aufgabe hat mich zwar sofort gereizt, aber ich wollte auf jeden Fall die Saison mit Dörnberg beenden und spielte auch lange mit dem Gedanken, dort zu verlängern. Letztlich gab es aber einige Punkte, die dann doch für einen Wechsel sprachen. Und jetzt freue ich mich auf eine neue sportliche Herausforderung.“

Wie sind Sie von der Mannschaft aufgenommen worden?

„Sehr gut! Ich habe sofort gemerkt, dass die Jungs bereit sind, mit mir den anstehenden Weg zu gehen.“

Wie verlief die Saisonvorbereitung?

„Schwierig. Durch unseren eigenen Udo-Reihert-Gedächtniscup gab es nur eine sehr kurze Regenerationsphase und anschließend waren immer wieder Spieler im Urlaub. Mit dem Einsatz der Mannschaft und der Beteiligung derjenigen, die nicht im Urlaub waren, bin ich aber sehr zufrieden.“

Wo sehen Sie die Stärken Ihres neuen Teams?

„Ich hoffe, dass unsere Stärke sein wird, dass die Jungs als kompakte Einheit funktionieren. Das jedenfalls ist mein oberstes Ziel! Denn Erfolg ist im Fußball nur mit mannschaftlicher Geschlossenheit möglich.“

Was trauen Sie der Mannschaft für die kommende Saison zu?

„Persönlich strebe ich einen einstelligen Tabellenplatz an. Und dazu hat dieses Team auf jeden Fall das Zeug.“

Wer sind für Sie die Titelkandidaten?

„Ganz klar Bovenden und Sülbeck! Der BSV hat sich noch einmal gut verstärkt und Vizemeister Sülbeck zählt seit Jahren zu den besten Teams der Liga. Ich denke, diese beiden werden den Titel unter sich ausmachen.“

Was wissen Sie über Sonntagsgegner Denkershausen/Lagershausen?

„Die habe ich mir am Sonntag bei ihrer 1:2-Auftaktniederlage gegen die SG Bergdörfer angeschaut. Denkershausen/Lagershausen ist ein kompakter und kampfstarker Gegner, gegen den man den Kampf auf jeden Fall annehmen muss. Wenn man das nicht macht, wird es sehr schwer. Ich traue meiner Mannschaft aber zu, bestehen zu können.“

Zur Person:

Matthias Weise (53) trainiert in dieser Saison die SG Werratal. Zuvor war er für den FSV Dörnberg und viele Jahre für den Tuspo Gimte verantwortlich. Er spielte in den 1990er und 2000-Jahren für alle namhaften südniedersächsischen Vereine, für Hessen Kassel in der Regionalliga und sogar für Hannover 96 in der 2. Bundesliga. Weise lebt in Gimte, ist verheiratet und hat drei Kinder.