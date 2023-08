Der TSV Sudheim bittet zum Derby: Samstag kommt der FC Sülbeck/Immensen

Teilen

Zuletzt gegen Tabellenführer Osterode war für die Denkershäuser um Adrian Wiese (links) nichts zu holen. Am Sonntag beim SC Hainberg könnte das anders aussehen. © Martin Fahrtmann

Der Blick auf die Tabelle der Fußball-Bezirksliga macht aus heimischer Sicht aktuell alles andere als Spaß. Vier der letzten fünf Mannschaften kommen aus dem Fußballkreis Northeim/Einbeck. Dazwischen hat sich lediglich noch der FC Grone geschlichen.

Northeim – Am fünften Spieltag kommt es nun an diesem Wochenende zum Derby zwischen dem TSV Sudheim (drei Punkte) und dem FC Sülbeck/Immensen (ein Zähler). Die SG Dassel/Sievershausen (gegen Grone) und die SG Denkershausen/Lagershausen (gegen Hainberg) müssen zwar jeweils auswärts ran, haben aber durchaus lösbare Aufgaben vor der Brust.

TSV Sudheim - FC Sülbeck/Immensen (Sa. 17 Uhr). Der FC konnte am vergangenen Wochenende gegen den SC Hainberg aus einem 1:3-Rückstand mit zwei Toren in den Schlussminuten die fast sichere Niederlage noch abwenden. Das könnte Auftrieb geben. Sudheim verlor dagegen nach lange ausgeglichenem Spiel erst in der Schlussphase klar gegen die SG Bergdörfer mit 2:5.

Für den Sülbecker Trainer Markus Schnepel ist das Derby richtungsweisend für die nächsten Wochen. Bei einem Sieg lassen die Sülbecker die Sudheimer in der Tabelle hinter sich, während bei einer Niederlage vorerst der Kontakt zum Mittelfeld der Liga verpasst wird. Patrick Sieghan fällt nach einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus, weitere Spieler sind angeschlagen und drohen ebenfalls nicht zur Verfügung zu stehen.

Etwas anders ist die Ausgangslage bei der Heimelf. „Ich hoffe, dass ich die Jungs gut auf den Gegner einstellen kann, zumal es personell erheblich besser aussieht, als zuletzt gegen Bergdörfer“, freut sich TSV-Trainer Benjamin Statz über mehr personelle Optionen. Ein Rückkehrer in den Kader ist beispielsweise der zuletzt beruflich verhinderte Dimitri Ditz. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zuhause so viele Begegnungen wie möglich zu gewinnen“, sagt Statz und hofft auch auf die Unterstützung der Zuschauer am späten Samstagnachmittag.

SC Hainberg - SG Denkershausen/L. (So. 15 Uhr). Die SG möchte unbedingt etwas Zählbares aus Göttingen mitbringen. Für Trainer Marcel Braun ist die 1:3-Niederlage vom vergangenen Sonntag gegen den abgezockten Tabellenführer aus Osterode abgehakt. So wurde es auch mit der Mannschaft kommuniziert. „Wenn wir an die Grenze unseres Leistungsvermögens gehen, sollten wir etwas für unser Punktekonto tun können“, macht sich Braun Hoffnungen auf ein erfolgreiches Abschneiden gegen den Landesligaabsteiger.

FC Grone - SG Dassel/S. (Fr. 19 Uhr). Trainer Kevin Mundt sieht seine Schützlinge, trotz der auf dem Papier klaren 0:3-Niederlage gegen den FC Gleichen, auf dem richtigen Weg aus der Krise. Beim Vorletzten der Liga soll der zweite Saisonsieg eingefahren werden. Erst drei geschossene Tore in vier Punktspielen lassen schnell erraten, wo die SG sich verbessern muss. Gegen Grone haben die Sollinger einiges gutzumachen, gingen doch die letzten vier direkten Duelle verloren. Das jüngste erst am letzten Spieltag der Vorsaison (11. Juni), als beide nach Grones 2:0-Sieg die Klasse hielten.

(Knut Nolte)