Sülbeck feiert Kantersieg in Groß Ellershausen

Northeim. Der SSV Nörten-Hardenberg ist Herbstmeister in der Fußball-Bezirksliga. Die drei Punkte dazu holte die Mannschaft von Trainer Jan Diederich am Sonntag mit dem 3:1-Heimerfolg gegen Bilshausen. Eintracht Northeim II meldete einen 1:0-Sieg über Sparta Göttingen.

SSV Nörten-Hardenberg - SV Bilshausen 3:1 (1:1). Am Ende gab es keine Zweifel am Sieg der Nörtener. Ein Freistoßtreffer beschwor den Rückstand für den SSV herauf, der zuvor fünf Tormöglichkeiten fahrlässig vergeben hatte. „Der postwendende Ausgleich hat uns im Spiel gehalten. In der Folgezeit war Bilshausen ein unangenehmer Gegner, der aber nur wenig Gefahr ausstrahlte“, so die Einschätzung von Diederich. Bes. Vork.: Rot für Klinge (Bilshausen/74.). - Tore: 0:1 Rohland (44.), 1:1/2:1 Zeibig (45./FE/73.), 3:1 Duymelinck (87.)

SSV: Hillemann - Engelhardt, Friedrichs, Bendroth (79. Voltmann), Siebert - J. C. Wienecke, Zeibig, Grube (65. Crespo), T. Armbrecht - Grube-Koch, Duymelinck

SG Denkershausen/L. - Bovender SV 1:1 (1:0). „Mit dem einen Punkt können wir gut leben. Bovenden war ein spielstarker Gegner. Allerdings hatten wir heute einen Tag, an dem wir noch eine Stunde spielen konnten, ohne aus dem Spiel heraus zu treffen“, sagte SG-Trainer Marcel Braun. Nach dem 1:0 von Ditz per Freistoß kamen die Denkershäuser in der Offensive nicht mehr zu zwingenden Szenen. Bes. Vork: Gelb-Rot für Jerzyk (52.) und Pomper (86./beide Bovenden) - Tore: 1:0 Ditz (37.), 1:1 Hain (75.).

SG: Odparlik - Balewski, Lattner, Götzel, Fr. Braun - Urban, Sieghan, Turgay (46. Kremer), Höß (81. Müller) - M. Kehr, Ditz

Eintracht Northeim II - Sparta Göttingen 1:0 (0:0).In der intensiven Auseinandersetzung hielt Torhüter Strüber den Erfolg für die Northeimer fest. Angesichts des knappen Vorsprungs waren seine Großtaten natürlich überaus wichtig. „Die Mannschaft hat sich heute für ihre gute Leistung belohnt“, urteilte Trainer Naji Ghazi. - Tor: 1:0 Goddon (62.).

Eintracht: Strüber - Chr. Ziegler, Szagun, Dreese (46. Hohmeier), Grünwaldt - Fricke, Goddon, Meyer (81. Macke), Kern - Weinhardt, Bode (74. E. Köhler)

SV Groß Ellershausen/H. - FC Sülbeck/Immensen 1:7 (0:4). Der FC hat das Toreschießen nicht verlernt. Das stellte die Mannschaft von Trainer Markus Schnepel am Sonntag nachhaltig unter Beweis. Einen weiteren Treffer vergab Jonas Wielert, dessen Elfmeter über das Tor flog. - Tore: 0:1 Fr. Papenberg (4.), 0:2 Mundt (18.), 0:3 Frieser (28./ET), 0:4 Fl. Papenberg (40.), 0:5/0:6 Statz (52./57.), 0:7 Niesmann (69.), 1:7 Daubert (78.)

SVG Einbeck - TuSpo Petershütte 0:2 (0:0). Den Einbeckern fehlte das nötige Quäntchen Glück, denn der Schuss von Pape sprang vom Innenpfosten ins Feld zurück, nachdem kurz zuvor die Gäste aus Petershütte zur 1:0-Führung getroffen hatten. - Tore: 0:1/0:2 Sinram-Krückeberg (60./90.+1) (osx)