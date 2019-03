Sülbeck/Immensen empfängt Eintracht Northeim II zum Derby

Northeim – Für den FC Sülbeck/Immensen geht es am Sonntag (ab 15 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga nach dem Auftritt in Denkershausen gleich mit dem nächsten Kreisderby weiter. Diesmal kommt die U23 des FC Eintracht Northeim zum Punktspiel.

Das Vertrauen in die Arbeit von Trainer Markus Schnepel war der Garant für seine vorzeitige Vertragsverlängerung. Somit geht der Ex-Denkershäuser im Sommer in seine dritte Amtszeit beim FC. Seine Bilanz aus 57 Punkt- und Pokalspielen: 33 Siege, zehn Unentschieden, 14 Niederlagen. Das kann sich sehen lassen. In der vergangenen Serie führte Schnepel die Sülbecker auf Platz drei.

Die Zahl der gewonnenen Partien würde der FC-Coach am Sonntag gern auf 34 erhöhen. „Wenn die Mannschaft an die Leistung aus dem Spiel in Denkershausen anknüpfen kann, sollten wir knapp vorn bleiben können“, sagt er optimistisch. Einige Sorgen bereiten dem Übungsleiter die Platzverhältnisse. Wir trainieren zwar auf dem Platz, aber optimal sind die Bedingungen nicht. Doch der Wetterbericht macht ja durchaus Hoffnung.“

Bei der 3:4-Heimniederlage gegen den FC Grone am 21. Oktober gingen die Eintracht-Kicker letztmals als Verlierer vom Platz. Seither folgten in sieben Spielen vier Siege und drei Remis. Diese Statistik hätte noch besser ausfallen können, wenn das Team des Trainergespanns Nils Reutter/Jan Patric Ziegler nicht gegen Groß Ellershausen Punkte liegen gelassen hätte. „Diese Serie möchten wir auch in Sülbeck verteidigen. Dort erwarte ich eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe - hoffentlich mit dem besseren Ende für uns“, sagt Ziegler. Die Elf, die gegen Groß Ellershausen noch die 4:2-Führung zum 4:4 aus der Hand gab, wird im Kern auch in Sülbeck auflaufen. osx