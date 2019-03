Sülbeck/Immensen schießt Eintracht Northeim II ab

FC gewinnt das Derby mit 4:0

+ © Ottmar Schirmacher Kopfballduell: Sülbecks Kevin Mundt, der das 1:0 und 4:0 schoss, gegen Enrico Kern (links). © Ottmar Schirmacher

Sülbeck – Die sieben Spiele währende Erfolgsserie ohne Niederlage des FC Eintracht Northeim II in der Fußball-Bezirksliga ist am Sonntagnachmittag in Sülbeck zu Ende gegangen. Mit 4:0 (1:0) wies der FC Sülbeck/Immensen den Kreisrivalen im Derby deutlich in die Schranken.