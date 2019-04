Sülbeck/Immensen schießt den FC Grone im Nachholspiel mit 5:0 ab

Sülbeck – Allein vier Treffer steuerte Kevin Mundt am Mittwochabend zum 5:0 (1:0)-Sieg des FC Sülbeck/Immensen im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Grone bei.

Die Hausherren diktierten von Beginn an das Geschehen, hatten aber Glück bei einem Groner Pfostentreffer. Nicht zu bremsen an diesem Abend war der Ex-Dasseler Kevin Mundt, der seine Treffsicherheit eindrucksvoll unter Beweis stellte. Mit ihrer Spielfreude brachen die Sülbecker nach der Pause den Widerstand der mit fortschreitender Dauer härter agierenden Groner, die mit den fünf Gegentreffern gut bedient waren. „Das war die beste zweite Halbzeit seit der FC in der Bezirksliga spielt“, lobte Betreuer Helmut Rabbe. - Tore:1:0/2:0/3:0 Mundt (14./65./71.), 4:0 Wielert (73./FE), 5:0 Mundt (76.). osx