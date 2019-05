SVG Einbeck braucht Derbypunkte für den Klassenerhalt

Eintracht Northeim II kickt Sonntag beim Nachbarn

+ © Ottmar Schirmacher Im Hinspiel war das Derby eine klare Sache: Eintracht Northeim II um Kapitän Marius Hesse (rechts) gewann mit 6:1. Sonntag steht der zweite Vergleich auf dem Plan. © Ottmar Schirmacher

Das letzte Kreisderby der Saison 2018/19 in der Fußball-Bezirksliga steigt am Sonntag ab 15 Uhr im August-Wenzel-Stadion in Einbeck. Die SVG-Elf trifft auf die U23 des FC Eintracht Northeim.