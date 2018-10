Tabellenführer Nörten-Hardenberg erwartet das Schlusslicht

Northeim. In der Fußball-Bezirksliga kommt es am 13. Spieltag zum Duell Erster (Nörten-Hardenberg) gegen Letzter (Groß Ellershausen). Eintracht Northeim II steht vor einer großen Herausforderung. Auch Denkershausen spielt vor eigenem Publikum.

SSV Nörten-Hardenberg - SV Groß Ellershausen/Hetj. (So. 14.30 Uhr). Der SSV führt die Tabelle der Liga an. Das dürfte sich auch gern in höheren Zuschauerzahlen ausdrücken. Das Team hätte es verdient. Getrübt wird die Freude über Platz eins durch die Diagnose bei Leonard Pomper. Für den SSV-Akteur ist infolge eines Kreuzbandrisses die Saison gelaufen. „Die Partie gegen Groß Ellershausen wird kein Selbstläufer. So ein Spiel Erster gegen Letzter ist immer gefährlich. Aber mit der richtigen Einstellung sollten wir die Aufgabe lösen“, sagt SSV-Trainer Jan Diederich. Noch nicht entschieden worden ist über die Sperre von Michael Horst nach dessen roter Karte in Osterode. Hinter seinem Einsatz steht also ein Fragezeichen.

Eintracht Northeim II - FC Grone (So. 14.30 Uhr). Am 2. September ging die Eintracht beim 6:1 gegen Einbeck letztmals als Sieger vom Platz. Danach folgten vier Niederlagen und zwei Remis. Nur vier eigene Torerfolge in diesen sechs Partien machen die Abschlussschwäche deutlich. Dagegen gelangen Grone vier Siege in Serie bei 22:1 Toren. „Das Spiel fängt bei 0:0 an. Und wir wollen unsere Chance nutzen. Dazu sind aber Zweikampfstärke und Laufbereitschaft nötig“, fordert Trainer Naji Ghazi.

SG Denkershausen - Tuspo Weser Gimte (So. 14.30 Uhr). „Die Niederlage in Grone ist kein Beinbruch. Wir können viel Positives aus dieser Partie mitnehmen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobt SG-Trainer Marcel Braun. Mit Gimte kommt ein Gegner, der in dieser Saison nicht oben mitspielt. „Da sind wir wohl ausnahmsweise mal der Favorit“, scherzt Braun. Auf der Agenda des Aufsteigers stehen vorrangig drei weitere Punkte für den Klassenerhalt. Konstantin Kremer (Urlaub) und der gesperrte Frederick Braun (Gelb-Rot) fehlen.

Dostl. Spor Osterode - FC Sülbeck/Immensen (So. 14.30 Uhr). „Der Sieg gegen Bremke war ganz wichtig“, sagt Trainer Markus Schnepel. Ihm ist die Erleichterung über das Ende der Negativserie anzumerken. Allerdings bleibt das Team nicht frei von Personalsorgen. Vielleicht kann Lukas Niesmann wieder mitwirken, dagegen werden Torhüter Lesch, Ahlborn, Salfeld und Statz nicht dabei sein. Ebenso fehlt Schnepel selbst, der zusammen mit Statz als Gastspieler für das Einbecker Krankenhaus bei der Europameisterschaft in Portugal kickt.

SVG Einbeck - SG Bergdörfer (So. 15 Uhr). Die Erfolgsaussichten der Einbecker gegen den Tabellenzweiten sind nicht sonderlich groß. „Wir haben nichts zu verlieren. Meine Mannschaft muss an ihre Grenzen gehen und sich ins Spiel kämpfen“, sagt Trainer Rüdiger Schulz. Die SVG verlor die letzten vier Partien und kassierte dabei 21 Gegentreffer. Doch auch die SG unterlag jüngst zwei Mal. (osx)