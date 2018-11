Tabellenführer Nörten-Hardenberg erwartet TuSpo Weser Gimte

Eigentlich wollten sich auch die Fußballer von Tabellenführer SSV Nörten-Hardenberg, der SG Denkershausen und des FC Sülbeck/I. am Wochenende in die Winterpause verabschieden.

Doch durch dieses Vorhaben hat Staffelleiter Klaus Henkel, der Nachholspiele für nächsten Sonntag angesetzt hat, einen Strich gemacht. Denkershausen hat kurzfristig das Heimrecht getauscht. Nun wird in Petershütte gespielt.

SSV Nörten-Hardenberg - Tuspo Weser Gimte (So. 14 Uhr). Gewinnt der SSV, geht er sicher als Tabellenführer in die Winterpause. Das sollte nach der überzeugenden Vorstellung in Grone gegen die abstiegsbedrohten Gimter durchaus machbar sein, zumal die Gäste bisher nur vier Punkte aus elf Auswärtspartien holten. „Die Jungs wissen um ihre Aufgabe. Da mache ich mir keine Gedanken. Sie nehmen das Spiel ernst“, sagt Trainer Jan Diederich. Bis auf Pomper und Grasmück steht der komplette Kader zur Verfügung.

Wie in Denkershausen und Sülbeck stößt die kurzfristige Ansetzung der Nachholpartie nächsten Sonntag gegen Sparta auch beim SSV auf Unverständnis. „Einige Spieler haben das Wochenende längst verplant“, sagt Diederich.

Eintracht Northeim II - SG Bergdörfer (So. 14 Uhr). „Wir haben zuletzt mit guten Ergebnissen den Anschluss an das Mittelfeld geschafft. Jetzt wollen wir auch gegen den Tabellenzweiten mit einer guten Leistung das Jahr beschließen“, sagt Jan-Patric Ziegler. Der Ex-Einbecker übernimmt - an der Seite von Nils Reutter - den Part von Naji Ghazi, der in den Trainerstab der Oberligamannschaft aufrückt. Bergdörfer gewann zuletzt 4:1 gegen Denkershausen.

Tuspo Petershütte - SG Denkershausen(So. 14 Uhr). In den zwei vergangenen Partien haben sich die Denkershäuser mit nur einem eingefahrenen Zähler im Sparmodus bewegt. „Gegen Petershütte sind wir nochmal richtig gefordert. Die Harzer sind eine körperlich robuste Elf, die mit Sinram-Krückeberg und Gemende erfahrene Spieler hat“, warnt SG-Trainer Marcel Braun. Wegen der fünften gelben Karte fehlt Andreas Lattner. Hütte schwächelte zuletzt beim 1:1 gegen Lenglern.

FC Sülbeck/Immensen - SV Bilshausen (So. 14 Uhr). Die Sülbecker sehnen angesichts ihrer Personalmisere die Winterpause herbei. Nach dem Sieg in Einbeck hat sich der FC mit 26 Punkten im Mittelfeld platziert. „Wir müssen uns irgendwie in die Winterpause hangeln“, sagt Trainer Markus Schnepel, der unter der Woche Vater eines Sohnes wurde. Schnepels Team ist seit sieben Partien unbesiegt. Während Sören Neumann auf alle Fälle wieder dabei sein kann, ist der Einsatz von Mittelfeldantreiber Florian Papenberg fraglich. Bilshausen kassierte zuletzt drei Niederlagen.

SG Lenglern - SVG Einbeck(So. 14 Uhr). „Unsere Lage ist schwierig. Das wissen wir. Und dafür müssen wir Lösungen finden“, sagt SVG-Trainer Rüdiger Schulz. Da wäre ein Sieg im letzten Pflichtspiel des Jahres ein erster Baustein. „Ich sehe unsere Mannschaft mit Lenglern durchaus auf Augenhöhe. Dazu müssen wir aber unsere Fehlerquote minimieren und unser Spiel diszipliniert durchziehen“, fordert Schulz. Lenglern holte zuletzt ein starkes 1:1 beim Dritten Petershütte (osx)