Tabellenführer Nörten-Hardenberg fährt zum Knallerduell in Grone

Starker Rückhalt: Tabellenführer Nörten mit Keeper Dominik Hillemann, hier im Spiel in Northeim gegen Maurice Weinhardt, tritt Sonntag in Grone an.

Das Wetter lässt es zwar nicht vermuten, dennoch naht die Winterpause für die Fußballer. Am vorletzten Spieltag des Jahres kommt es in der Bezirksliga zu einem Knaller.

Gegen Grone tritt Spitzenreiter Nörten-Hardenberg bei der Mannschaft der Stunde an. In Einbeck messen sich die SVG und Sülbeck/Immensen im Derby.

FC Grone - SSV Nörten-Hardenberg (So. 14 Uhr). Die Heimelf hat sich mit sieben Siegen (33:5 Tore) am Stück in die Spitzengruppe geschoben. Während die Tabellenführung des SSV nicht in Gefahr ist, muss die Elf von Trainer Jan Diederich dennoch alle Kräfte mobilisieren, um eine Bestmarke zu verteidigen. Saisonübergreifend ist Nörten seit 13 Auswärtsspielen (elf Siege, zwei Unentschieden) ungeschlagen.

Obwohl bei den Gronern mit Torwart Dennis Koch (verletzt) und Jonathan Schäfer (Rot-Sperre) zwei Leistungsträger ausfallen, hat Diederich Respekt. „Wir müssen eine Lösung finden, wie wir die Taubert-Brüder in den Griff bekommen.“ Kapitän Michael Horst ist nach abgelaufener Sperre wieder dabei. Auch Julian Keseling (Zahn-OP) und Robert Crespo sind einsatzbereit. Grone drehte am Sonntag einen 0:1-Rückstand bei Dostluk Spor Osterode in den letzten fünf Minuten zum 3:1.

Bovender SV - Eintracht Northeim II (So. 14 Uhr). Nach zuletzt sieben Punkten können die Eintracht-Akteure etwas entspannter nach vorn blicken. „Wir haben die Ruhe bewahrt und sind über die Zweikampfstärke wieder in die Erfolgsspur gekommen. Diesen Trend wollen wir in den letzten Spielen fortsetzen“, sagt Trainer Naji Ghazi. Aus Bovenden drei Punkte zu entführen, ist eine echte Herausforderung. Der BSV führt mit 19 Punkten aus acht Partien die Heimtabelle an.

SG Bergdörfer - SG Denkershausen (So. 14 Uhr). Die Vorgabe für die Hinrunde hat Denkershausen längst erfüllt. Dennoch hält Trainer Robin Bilbeber die Spannung hoch. Für den Coach ist die Partie die Rückkehr an seine einstige Wirkungsstätte. „Wenn wir gegen meine ehemalige Mannschaft nicht verlieren, wäre ich zufrieden.“ Respekt hat Bilbeber vor der Bergdörfer-Offensive. „Da sind die Aufgaben auf mehrere Spieler verteilt.“ Der Zweite gewann zuletzt 5:1 in Lenglern.

SVG Einbeck - FC Sülbeck/Immensen (So. 14 Uhr). „Es wäre schön, wenn wir noch ein paar Punkte mit in die Winterpause nehmen könnten“, sagt SVG-Trainer Rüdiger Schulz. Wenn der Kontrahent aus der Nachbarschaft auch einige Ausfälle zu beklagen hat, attestiert Schulz dem FC großes Potenzial. Die Hoffnung auf ein positives Ergebnis zieht er aus den zurückliegenden Partien. „Gegen Petershütte und Bilshausen hat die Mannschaft gute Leistungen abgeliefert, war aber im Abschluss glücklos.“

Auf der Gegenseite bereitet FC-Trainer Markus Schnepel seine Mannen gewissenhaft vor. „Das wird kein Spaziergang in Einbeck. Aber wir haben nach dem Pokalaus mit dem Sieg in Groß Ellershausen die richtige Antwort gegeben.“ Weil mit Heisig (Kreuzband-OP), Draheim, Breitenstein, Ahlborn und Salfeld weiterhin viele Stammspieler fehlen, greift Schnepel auf die A-Jugendlichen Luis Papenberg und Jan-Niklas Grunert zurück. (osx)