Trainer Gräbel steigt bei 05 aus

Fußball-Bezirksliga 4: Lenglern nach 1:4-Pleite 2:0 gegen SG Bergdörfer

+ Kopfballduell: Bergdörfers Joscha Möller (li.) gegen Lenglerns Martin Schulz, Vitali Nelson und Roland Kues (v. li.). Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Paukenschlag am Ostersamstag! In einer Pressemitteilung hat der Vorstand des Tabellenzweiten der Fußball-Bezirksliga, SC Göttingen 05, die sofortige Demission ihres Trainers Oliver Gräbel bekannt gegeben. Darin heißt es unter anderem: „Wir bedanken uns bei Oliver Gräbel für die geleistete Arbeit und weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Begründung für die Beendigung der Zusammenarbeit keinesfalls in dem bisherigen sportlichen Abschneiden noch im zwischenmenschlichen Bereich zu suchen ist.“