Tuspo Gimte ohne Weise und Bock im Abstiegskampf

Münden/Osterode – Gleich zwei Nackenschläge für die Bezirksliga-Fußballer des TuSpo Weser Gimte: Zuerst legte das Trainergespann Matthias Weise/Mario Bock am Freitagabend ihre Ämter nieder. Dann setzte es für die abstiegsbedrohten Gimter ein 4:6 beim SV Dostluk Spor Osterode.

„Nachdem der Vorstand ,mich darüber informiert hatte, ohne mich in die nächste Saison gehen zu wollen, sahen Mario und ich keine andere Möglichkeit, als daraus unsere Konsequenzen zu ziehen“, sagt Matthias Weise. „Wir wollen einfach vermeiden, dass die Mannschaft in dieser schweren Phase ein Alibi hat, hinter dem sie sich verstecken kann“, so Weise, der vergeblich auf eine Reaktion der Mannschaft gewartet habe. Schließlich wisse er aus seiner langjährigen Spielerpraxis auch, wie sich angekündigte Trainerwechsel auswirken können. „Wir wollen mit unseren Rücktritten keinesfalls den Verein schädigen – ganz im Gegenteil“, betont Weise. Er hoffe sehr, dass die Mannschaft jetzt eine Reaktion zeigt, und den Klassenerhalt auch ohne ihn schafft.

Der Verein war über den kurzfristigen Rücktritt vor dem Osterode-Spiel nicht gerade erfreut. „Das war für uns überraschend und gegen unsere Absprache“, sagt Erwin Schneider, der 2. Vorsitzende. „Die Mannschaft hätte hundertprozentig bis zum Schluss hinter den Trainern gestanden. Jetzt müssen wir uns schnell zusammensetzen, um auf dem Trainerposten eine Zwischenlösung zu finden.“

Beim letzten Auswärtsspiel der Saison in Osterode wurde die Mannschaft gleich von drei aktiven Spielern aufgestellt und gecoacht: Auf dem Platz von den beiden Routiniers Yannik Nüsse und Ervin Glogic, am Spielfeldrand vom verletzten Robin Blumenstein. Nachdem Stammkeeper Daniel Hartje bereits beim Warmmachen signalisierte, nicht spielen zu können und A-Jugendtorwart Phillip Schmand für ihn einspringen musste, dauerte es nur sechs Minuten, bis Osterodes Ausnahmestürmer Omar El Zein zum ersten Mal zuschlug. Die Gimter zeigten sich davon kaum beeindruckt, fanden sofort ins Spiel zurück und glichen nur zwei Minuten später durch Jaro Sopko aus. Als Ervin Glogic auch noch einen Strafstoß verwandelte (24.), träumten die TuSpo-Anhänger vermutlich schon vom nächsten Sieg ihrer Mannschaft. Doch dann ließ diese in der Folgezeit plötzlich die nötige Cleverness vermissen und die Gastgeber waren nach vier Toren in Folge (davon ein Eigentor durch Sopko zum 2:5) plötzlich auf der Siegerstraße. „Wir haben einfach unsere Chancen nicht konsequent genug und zugelassen, dass Osterode aus sieben Chancen sechs Tore macht“, befand TuSpo-Vorstandsmitglied Heiko Arend, der „ein gutes Spiel unserer Mannschaft mit etwas unglücklichem Ausgang“ gesehen hatte.

TuSpo Weser Gimte: P. Schmand – Sopko, Nüsse, Rusteberg, Terzi (70. Hesske) - Quentin, Stracke, Demirtas, König – Behrens, Glogic.

Tore: 1:0 El Zein (6.), 1:1 Sopko (8.), 1:2 Glogic (24./FE), 2:2 El Zein (34.), 3:2 und 4:2 Mill (41., 50.), 5:2 Eigentor (57.), 5:3 Glogic (68./FE), 6:3 El Zein (75.), 6:4 Quentin (83.).