Tuspo Gimte feiert ersten Sieg des Jahres

Hann. Münden – Nach drei vergeblichen Anläufen erkämpfte sich der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist Tuspo Weser Gimte den ersten Sieg des Jahres. 2:1 (0:0) hieß es gegen am Ende nur noch neun Spieler der SG Denkershausen/Lagershausen.

Die Gäste hatten nach der Halbzeitpause plötzlich große Probleme mit dem Gimter Sturm und Drang., Die Platzherren, die ihre Defensive nach den Ausfällen von Nüsse (Hexenschuss) und Bock (beruflich verhindert) erneut umstellen mussten, witterten nach einer auf beiden Seiten wenig aufregenden ersten Hälfte ihre Chance. Von der Auswärtsstärke der Gäste (bereits 13 Punkte) war nicht viel zu sehen. Warum also nicht selbst mal energischer den Vorwärtsgang einlegen? Zumal die eigene Defensive um die Innenverteidiger Sopko und Wedel sowie den jungen Brkic stand.

Besonders Mannschaftskapitän Dennis Behrens, als einzige Spitze aufgeboten, war nun kaum zu halten. Immer wieder wurde er von seinen Nebenleuten mit Anspielen versorgt, was die Gäste nicht unterbinden konnten. Die erste Notbremse des Nachmittags gegen Behrens zog Marcel Kehr; Behrens hätte sonst allein aufs Tor zulaufen können – Rot für den SGer (48.). Nur sechs Minuten später folgte das erste Heimtor des Jahres: Kilian Stracke traf nach einem Freistoß im dritten Gimter Versuch. Jetzt hielt es auch Trainer Matthias Weise nicht mehr an der Seitenlinie. Der gemeinsame Jubel war noch nicht ganz verklungen, da legte Dennis Behrens nach schöner Hereingabe von Ervin Glogic das 2:0 nach (56.). Als dann auch noch Torhüter Daniel Hartje einen Handelfmeter parierte und SG-Schlussmann Odparlik nach einem erneuten Foul an Behrens ebenfalls vom Platz musste, schien der Tuspo einem sicheren Erfolg entgegenzusteuern.

Doch ausgerechnet in doppelter Überzahl geriet der Sieg noch mal in Gefahr. Gimte spielte seine Chancen nicht konsequent aus und verpasste das 3:0. Auf der anderen Seite verursachte man viel zu viele Freistöße für die dezimierten Gäste, von denen einer per Kopf zum Anschluss führte (84.). Dabei blieb es aber. „Das war für die Moral der Mannschaft ein ganz wichtiger Sieg!“, meinte Matthias Weise, der zudem anfügte: „das war vielleicht noch nicht die Wende im Abstiegskampf, aber zumindest ein erster, kleiner Schritt in die richtige Richtung.“ Die Rote Laterne hat der Tuspo schon mal wieder an Bremke abgegeben.

Tuspo Gimte: Hartje - Terzi, Sopko, Wedel, Brkic - Stracke (78. Heistrüvers), Demirtas - Quentin, Glogic, König (88. Maar) - Behrens. Tore: 1:0 Stracke (54.), 2:0 Behrens (56.), 2:1 Hildebrandt (84.). Rote Karten: Kehr (Denkersh., 48.), Odparlik (Denkersh., 70.). Bes. Vork.: Hartje hält Handelfmeter von Ditz.