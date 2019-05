Tuspo Gimte gewinnt Kellerduell der Bezirksliga

© Per Schröter

Hann. Münden – Drei überlebenswichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelten die Bezirksliga-Fußballer des TuSpo Weser Gimte mit dem klaren 5:2 (3:2) im Kellerduell gegen den TSV Bremke/Ischenrode.

Mit dieser bestandenen Reifeprüfung hat das junge Team von Trainer Matthias Weise die Rote Laterne an die Bremker weitergereicht und hat den Rückstand auf die Nicht-Abstiegszone auf nur noch einen Zähler verkürzt.

Es war das erwartet umkämpfte und in vielen Szenen auch hektische Spiel zweier Mannschaften, für die es wohl die letzte Gelegenheit war, einer bislang enttäuschend verlaufenen Saison noch eine Wendung zu geben. Den besseren Start erwischten dabei die Gäste, für die der in dieser Szene sträflich alleine gelassene Friedrich Wille nach einem langen Freistoß von Spielertrainer Björn Denecke den Führungstreffer markierte (11.). Die Gimter, die unter der Woche schon beim torlosen Remis gegen Bovenden zu überzeugen wussten, ließen sich von diesem Rückstand auch ohne den leicht verletzten Kapitän Dennis Behrens nicht beeindrucken und schlugen schnell zurück. Zunächst war es Nils Quentin, der nach einer präzisen Flanke von Ervin Glogic das Leder aus kurzer Distanz in die Maschen donnerte (20.). Vier Minuten später musste der zu Saisonbeginn von Gimte nach Bremke gewechselte TSV-Schlussmann Robin Windel zum zweiten Mal hinter sich greifen, als er vom aus der zweiten Mannschaft beförderten Joshua König mit einem Flachschuss ins lange Eck bezwungen wurde.

Und genauso munter ging es weiter. Nachdem Daniel Hartje gleich mehrere Glanzparaden gezeigt hatte, brachte Pascal Achenbrandt die Gäste mit seinem Ausgleichstreffer wieder ins Spiel zurück (35.). Sekunden vor dem Pausenpfiff war es erneut der starke Joshua König, der mit einem Traumtor aus spitzem Winkel die erneute Gimter Führung besorgte.

Dass im zweiten Durchgang mit zunehmender Spieldauer die Partie hektischer wurde und die Emotionen immer wieder hochkochten, lag vor allem am Unparteiischengespann um den Duderstädter Jonas Dornieden. Seine zahlreichen Fehlentscheidungen (unter anderem eine fragwürdige Ampelkarte für Friedrich Wille nach nach 71. Minuten sowie ein falsch gegebener Einwurf, der sieben Minuten vor Schluss zum Gimter 4:2 durch Ömer Terzi führte) sorgten dafür, dass der Fußball kurzzeitig immer wieder in den Hintergrund rückte. Erst nach dem 5:2 durch einen von Glogic direkt verwandelten Freistoß kehrte wieder Ruhe ein. Da war die Partie aber auch längst entschieden – glücklicherweise für Gimte!

TuSpo Weser Gimte: Hartje – Terzi, Nüsse, Rusteberg, Bülte – Brkic (63. Cetinöz), Stracke, Demirtas, König – Glogic – Quentin.

Tore: 0:1 Wille (11.), 1:1 Quentin (20.), 2:1 König (24.), 2:2 Aschenbrandt (35.), 3:2 König (45.+2), 4:2 Demirtas (82.), 5:2 Glogic (87.).