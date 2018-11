Tuspo Gimte gewinnt Kellerduell in Bremke

Bremke. Fußball-Bezirksligist Tuspo Gimte kann etwas aufatmen. Das wichtige Kellerduell beim TSV Bremke wurde mit 2:1 (1:1) gewonnen. Gefeierter Doppeltorschütze war Andreas Kilian.

Als Trainer Matthias Weise nach dem Schlusspfiff einen Urschrei von sich gab und dabei die Arme in die Höhe riss, um gleich darauf die Backen aufzublasen und einen großen Seufzer auszustoßen, war ihm die Erleichterung förmlich ins Gesicht geschrieben. Nur vier Tage nach der bitteren 2:4-Niederlage beim ebenfalls stark abstiegsgefährdeten Aufsteiger SV Groß Ellershausen/Hetjershausen hatte Weise zunächst mit seiner Aufstellung überrascht. Während mit Marvin Rusteberg und Jannik Drüke zwei der jüngsten Spieler die Innenverteidigung bildeten, beorderte Weise seinen Stamm-Innenverteidiger Andreas Kilian zusammen mit Lukas Bock ins Sturmzentrum. Eine Maßnahme, die sich hundertprozentig auszahlen sollte.

Die Partie war gerade mal zwei Minuten alt, da schlug „Specki“ auch schon das erste Mal zu. Nach einer Flanke von Sturmpartner Lukas Bock reagierte Kilian am schnellsten und spitzelte das Leder an seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Robin Windel vorbei, der seit dem Sommer das Bremker Tor hütet.

In der Folgezeit vergaben die in der Anfangsphase klar besseren Gimter gleich mehrere gute Gelegenheiten, einen weiteren Treffer nachzulegen. Als Björn Denecke jedoch einen Patzer in der Hintermannschaft der Gäste zum überraschenden Ausgleichstreffer nutzte (25.), kippte das Spiel plötzlich. Und als Jannik Drüke dann auch noch eine Minute vor dem Seitenwechsel nach einer Notbremse an Sönke Jende zurecht von Schiedsrichter Jan-Friedrich Güntzler die Rote Karte sah, schien das Schicksal wie so oft in dieser Saison seinen Lauf zu nehmen.

Was die Weise-Elf dann aber nach dem Seitenwechsel in Unterzahl bot, war aller Ehren wert und zeigte, dass sich das junge Team trotz der vielen Nackenschläge während der Hinrunde längst noch nicht aufgegeben hat. Anstatt sich hinten reinzustellen und zu versuchen, zumindest das Remis über die Zeit zu retten, übernahmen die Gimter die Initiative und stellten die viel zu passiv agierenden Platzherren wiederholt mit nadelstichartigen Angriffen unter Druck. Und als Andreas Kilian kurz vor Schluss nach einem Zuckerpass von Ervin Glogic den späten Siegtreffer erzielte, brachen sowohl bei Spielern als auch beim mitgereisten Anhang alle Dämme. TuSpo Gimte: Hartje – Terzi, Rusteberg, Drüke, Osmanko – Maar, Glogic, Abeln, Quentin (89. Hayn) – Kilian, Bock. Tore: 0:1 Kilian (2.), 1:1 Denecke (25.), 1:2 Kilian (85.). Rote Karte: Drüke (40.)