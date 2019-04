Tuspo Gimte neues Bezirksliga-Schlusslicht

Hann. Münden – Einen bitteren Sonntagnachmittag erlebten Spieler und Zuschauer des Tuspo Weser Gimte: Der Fußball-Bezirksligist zeigte sich im Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus Petershütte deutlich verbessert, traf aber beim 0:2 (0:0) erneut das Tor nicht.

Die fünfte Heimniederlage der Saison hatte auch Auswirkungen auf die Tabelle: Nach dem Bremker Triumph im Kellerduell in Groß Ellershausen rutschte der Tuspo Gimte erstmals in dieser Spielzeit ans Tabellenende. Der Rückstand auf das rettende Ufer bleibt bei sechs Punkten.

Schon nach einer Minute Spielzeit musste Gimtes Keeper Daniel Hartje zum ersten Mal die Fäuste nach oben reißen und einen Rückstand verhindern. Petershütte setzt in dieser Saison ebenfalls auch eine sehr junge Mannschaft. Sechs Akteure in der Startelf waren 19 oder 20 Jahre alt. Darunter mit Lukas Presch (19) ein Winter-Zugang, der ein tolles Debüt feierte. Er hatte in der B-Jugend zwei Jahre für den großen FC Bayern München gespielt und markierte nun gegen den etwas kleineren Tuspo die Entscheidung zum 2:0.

Doch bis dahin verzeichneten die Gastgeber auch viel Pech. Gleich zu Beginn hatten die Hausherren, die wieder zum 4-4-2 mit zwei Stürmern zurückgekehrt waren, eine Großchance: Dennis Behrens legte im Strafraum quer, doch Lennart Maars Schuss parierte der Torhüter. Wenig später wurde der lauffreudige neue Stürmer Behrens im 16er gelegt. Doch trotz aller Proteste entschied der Unparteiische auf Weiterspielen. Und auch das etwas ungenaue Zusammenspiel von Christian Wedel und Dennis Behrens, wenige Meter vor dem Tor, fand kein erfreuliches Ende. Auf der anderen Seite kamen aber auch die Petershütter zu drei großen Möglichkeiten, die aber alle vom bestens aufgelegten Daniel Hartje im Tor vereitelt wurden.

Die Zuschauer hatten eine unterhaltsame erste Hälfte gesehen und durften auf einen Gimter Sieg hoffen. Doch kurz nach Wiederanpfiff folgte der Genickschlag: Routinier Tobias Jung konnte eine Freistoßflanke zwei Meter vor dem Tor in Ruhe annehmen und versenken (51.). Gimte versuchte alles, um zum Ausgleich zu kommen. Ervin Glogic trieb an, die Defensive um die Innenverteidiger Nüsse und Sopko stand gut. Doch in vorderster Front das alte Problem. Teilweise wurde das leere Tor nicht getroffen. Ervin Glogic hatte nach schöner Vorarbeit durch Demirtas Pech bei einem Pfostenschuss. Es sollte mal wieder nicht sein. Preschs Kontertor (81.) brachte die Entscheidung.

Tuspo Gimte: Hartje - Wedel, Sopko, Nüsse (64. Rusteberg), Osmanko - Terzi (80. Quentin), Glogic, Demirtas, König - Maar (71. Kujawski), Behrens. Tore: 0:1 Jung (51.), 0:2 Presch (80.). Gelb-Rote Karte: Wedel (83.).