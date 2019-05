Tuspo Gimte und Trainer Weise gehen künftig getrennte Wege

Seit acht Jahren hat Matthias Weise beim Tuspo Weser Gimte die sportliche Verantwortung für die erste Fußballmannschaft. Doch jetzt erklärte der Verein, dass man sich nach der Saison trennen werde.

Und zwar unabhängig davon, ob das Team noch den Bezirksliga-Klassenerhalt schaffe. „Wir gehen nach acht tollen Jahren im Guten auseinander, aber wir wollen jetzt möglichst mit einem jungen Trainer einen Neustart in Angriff nehmen“, sagt Erwin „Bobby“ Schneider, Zweiter Vorsitzender des Tuspo und verantwortlich für den Seniorenfußball. Bedenken, die gestern Abend der Mannschaft mitgeteilte Entscheidung des Vereins könne negative Folgen im Abstiegskampf haben, hat Schneider nicht.

Matthias Weise, der die Entscheidung akzeptiert hat, will sich die Reaktion der Mannschaft an den kommenden Trainingstagen anschauen und dann eventuell entscheiden, ob er sein Amt nicht schon während der laufenden Saison niederlegt. Der Ex-Profi, der im Juni seinen 50. Geburtstag feiert, meint: „Hier geht es in erster Linie um den Tuspo, und da will ich in unserer Situation kein Alibi für die Spieler darstellen. Die Spieler müssen in den verbleibenden vier Begegnungen an ihre Leistungsgrenze gehen. So wie zuletzt beim Sieg über Bremke.“

Weise übernahm den Tuspo 2011 als Tabellenneunter von Goran Andjelkovic und Andreas Spöhr. Höhepunkt war der Aufstieg in die Fußball-Landesliga in der Saison 2012/13.