Tuspo Gimte verliert bei Schlusslicht Groß Ellershausen 2:4

Hetjershausen. Die letzten Spiele des Jahres scheinen sich für den Tuspo Gimte zu einem schlechten Traum zu entwickeln. Der Fußball-Bezirksligist verlor das erste von zwei wichtigen Kellerduellen binnen fünf Tagen bei Schlusslicht SV Groß Ellershausen/Hetjershausen mit 2:4 (0:0).

Frustriert und völlig ausgepumpt ließen sich die Gimter Spieler nach dem Abpfiff einer dramatischen zweiten Halbzeit auf den Rasen fallen. Letztlich waren sie nach einem 0:3-Rückstand in der Offensive zu spät aufgewacht, und ein Kontertor besiegelte die Schlappe. Trainer Matthias Weise zeigte sich aber nicht aufgrund des Spiels seiner Notelf verärgert, sondern zeigte in Richtung der Gastgeber. „Wir wollten aufgrund der zusätzlichen Spielerausfälle die Begegnung verlegen und haben am Montag angefragt. Aber offensichtlich ist der Fair-Play-Gedanke bei einigen nicht so ausgeprägt wie bei uns.“ Der Tuspo hatte in der vergangenen Saison einem ähnlichen Wunsch des TSV Seulingen entsprochen.

In der Tat war die Startaufstellung sogar gewöhnungsbedürftiger als zuletzt beim 1:2 gegen Northeim. Weise musste sowohl die Innenverteidigung als auch das zentrale Mittelfeld völlig neu besetzen. Kilian, Abeln und zu Beginn auch Kapitän Behrens fielen aus. So kam unter anderem Timo Jesswein aus der Reserve zu seinem Saisondebüt. Eine Halbzeit lang ging das Defensivkonzept der Gimter auf. Schließlich wäre eine Punkteteilung angesichts der personellen Lage als Erfolg zu werten gewesen. Allerdings ging nach vorne fast nichts. Auch Groß Ellershausen schien vor einer weiteren Niederlage zu zittern – die Angst beider Mannschaften, Fehler zu begehen, war spürbar.

Nach dem Seitenwechsel nahm die bis dahin spielerisch schwache Partie Fahrt auf. In erster Linie war das aber den nun wild entschlossenen Gastgebern zu verdanken. Ein Doppelschlag warf Gimte zurück. Als nach 75. Minuten auch noch der überragende Mann der zweiten Hälfte, Marco Dannheim, in eine Hereingabe spritzte und das 3:0 erzielte, schien der Ofen endgültig aus zu sein.

Doch es wurde noch einmal spannend: Zunächst köpfte Kilian Stracke, der den beruflich verhinderten Bernd Abeln vertrat und diesmal neben dem ebenfalls neu berufenen Jaroslav Sopko auflief, einen Glogic-Eckball zum 1:3 ein (85.). Nur eine Minute später wurde Glogic im 16er gefoult und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:3. Jetzt bekamen die Gimter noch einmal die zweite Luft. Ein Schuss des eingewechselten Dennis Behrens strich knapp vorbei. Auf der anderen Seite war es wieder der dreifache Torschütze Dannheim, der bei einem Konter die elfte Gimter Niederlage besiegelte.

Insgesamt siegte Groß Ellerhausen/H. aufgrund der Mehrzahl der Chancen verdient. Tuspo-Keeper Niklas Görg verhinderte eine höhere Niederlage. Der Tuspo ist jetzt nur noch Tabellenvorletzter und liegt auf einem Abstiegsplatz. Punktgleich mit dem TSV Bremke, auf dessen Platz am Sonntag für die Gimter der nächste Krisengipfel bevorsteht. Tuspo Gimte: Görg - Terzi, Rusteberg, Jesswein, Osmanko - Blumenstein (23. Maar), Stracke, Sopko, Quentin - Hayn (64. Behrens), Glogic. Tore: 1:0 Khan (60.), 2:0 Dannheim (62.), 3:0 Dannheim (75.), 3:1 Stracke (85.), 3:2 Glogic (86./Foulelfmeter), 4:2 Dannheim (90.+4).