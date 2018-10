Tuspo Gimte verliert gegen Tabellennachbar Northeim II mit 1:2

Hann. Münden. Ein Königreich für einen Torjäger – das dürfte während der Partie der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Tuspo Weser Gimte und Eintracht Northeim II so mancher gedacht haben.

Mit 1:2 (1:2) mussten sich die Gimter erneut geschlagen geben. Und das gegen einen direkten Tabellennachbarn. Ein bitterer Nachmittag am Rattwerder.

Nach dem Abpfiff zeigte auch die Reaktion von Trainer Matthias Weise, dass sie beim Tuspo dünnhäutiger werden. „Überall, wo wir auswärts hinkommen, werde ich gefragt, was bei uns denn los sei. Was wir für einen Umbruch vor dieser Saison durchmachen mussten und dann noch die vielen Spielerausfälle – davon weiß doch keiner was!“, echauffierte sich der Trainer. Weise durchlebt derzeit seine schwierigste Zeit beim Tuspo. Nachdem nun fast die komplette Vorrunde gespielt ist, sieht es so aus, als müssten die Gimter tatsächlich bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen. Als Dreizehnter stehen sie nur dank der besseren Tordifferenz gerade so noch über der Abstiegszone. Vor dem Tuspo hat sich Northeim durch den Sieg am Rattwerder auf vier Punkte abgesetzt, die SG Lenglern ist als Elfter schon acht Zähler enteilt.

Für den Tuspo wäre also ein Heimsieg gegen die Eintracht Gold wert gewesen. Und es fing ja auch äußerst gut an: Der einsatzfreudige Christopher Hayn holte nach nur vier Spielminuten einen Strafstoß heraus, den der als zweite Spitze eingesetzte Ervin Glogic sicher verwandelte. Dass sein Schuss aber letztlich der einzige war, der im gesamten Spiel gefährlich auf das Northeimer Tor kam, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen. Die keineswegs wie eine abstiegsgefährdete Mannschaft auftretenden Gäste drehten die Begegnung recht schnell: Zunächst zirkelte Carim Blötz den Ball aus 22 Metern sehenswert ins Dreieck, und nach 24. Minuten nutzte Maurice Weinhardt eine Fehlerkette in der unentschlossenen Gimter Abwehr zur Führung. Auf der anderen Seite hatten die Platzherren auch noch Pech: Einen Eckstoß von Glogic lenkte ein Northeimer an die eigene Querlatte. Glogic war es auch, der die größte Möglichkeit zum Ausgleich besaß, als er eine gute Flanke von Nachwuchsmann Dario Brkic aus 14 Metern über den Kasten setzte (75.).

Ansonsten zeigten sich die Gimter wie gewohnt ungeheuer laufstark, rannten aber erfolglos an. So konnte Weise erneut feststellen, dass seine Mannschaft, in deren Startelf gleich fünf 19- oder 20-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs standen, lebt und zumindest alles versucht. „Allerdings brauchen die Jungs noch Zeit, die ihnen aber nicht gegeben werden kann“, so der Trainer weiter. Was er meinte, ist klar: Statt behutsam aufgebaut zu werden, stehen diese jungen Spieler Woche für Woche unter Druck, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren.

Tuspo: Görg - Terzi, Kilian, Drüke, Osmanko - Maar (85. Rusteberg), Abeln, Blumenstein, Behrens (68. Brkic) - Hayn (72. Kujawski) , Glogic.

Tore: 1:0 Glogic (4./FE), 1:1 Blötz (7.), 1:2 Weinhardt (24.).